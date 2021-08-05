美國日增破10萬確診！佛奇警告「入秋恐翻倍」　Delta佔新病例9成

▲ 紐約市率先要求室內活動出示疫苗接種證明。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒肆虐一年多，美國在變種病毒侵襲下，疫情自6月底逐漸回升。根據《路透社》5日統計，美國過去一天增加逾10萬起確診病例，創下近6個月來單日新高。美國疾病管制與預防中心（CDC）指出，Delta變異株個案在整體新病例中佔比已高達93.4%。

《美國有線電視新聞網》（CNN）4日根據CDC數據報導，全美7月最後二周的新病例中Delta變異株佔93.4%，特定地區可能更高。在愛荷華州、堪薩斯州、密蘇里州及內布拉斯加州等中西部地區，Delta確診個案佔新病例的98%以上。

美國首席防疫顧問佛奇（Anthony Fauci）4日受訪時警告，Delta病例在今秋恐怕增加一倍，達到每天20萬例，「要記得，幾個月以前我們每天約有1萬例。我認為可能會上升到10萬到20萬。」

他進一步說明，由於Delta病例在全美各地急速攀升，除非大部分未接種疫苗的美國人決定接種，否則入秋後狀況可能會很棘手，「由於（病毒）傳染性增加，而我國約有9300萬人有資格打疫苗卻沒打，因此有很大一群人是脆弱族群。」

佛奇擔心，大量未接種者可能導致一種更強的變異株出現，可能對現有疫苗具有抗藥性，「若我們不將疫情控制到使絕大多數人都接種疫苗的程度，病毒會從秋天潛伏到冬天，使其有足夠時間發生變異。」

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