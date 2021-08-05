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美東40%白尾鹿有新冠抗體！最早可追朔至2019年　感染途徑仍不明

▲▼白尾鹿。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲研究發現，美東有40%的白尾鹿擁有新冠抗體，顯示牠們曾感染新冠病毒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

美國農業部（USDA）動植物衛生檢驗署（APHIS）近10年來，總共在密西根州、伊利諾伊州、賓州和紐約，抽取了600多頭的野生白尾鹿的血液樣本，以追蹤動物群體中的感染病。豈料，APHIS卻意外發現，在今年的血液樣本中，有40%以上白尾鹿竟存有新冠抗體。

綜合外媒報導，APHIS在今年1至3月間對385隻白尾鹿進行抽樣，結果在40%的白尾鹿的血液樣本中發現新冠抗體，另外在2020年和2019年的白尾鹿血液樣本中，也分別有3頭和1頭鹿有抗體，但2011年至2018年的血液樣本則未見新冠抗體的蹤影。據悉，血液中出現抗體的鹿群都未出現染疫症狀。

▲▼今年有40%的白尾鹿擁有新冠抗體，但2020年和2019年的白尾鹿血液樣本中，只有3頭和1頭鹿有抗體。（圖／翻攝自APHIS論文）

▲研究數據顯示，2021年有40%的白尾鹿擁有新冠抗體，但2020年和2019年的白尾鹿只有3頭和1頭鹿有抗體。（圖／翻攝自APHIS論文）

研究人員指出，血液出現抗體的鹿群可能很早就被曝露在新冠病毒之下，但牠們卻擊退了新冠肺炎。不過，鹿群擁有抗體的機率因地而異，從數據來看，密西根擁有抗體的鹿群是所有州裡面最多的，當地有67%的野生白尾鹿擁有新冠抗體，而伊利諾伊的7%則是4州中最少的。

這是全球在去年11月爆發加拿大水貂大規模染疫後，第2次出現有野生動物感染新冠病毒的案例。研究人員目前還不清楚鹿群最初是如何接觸到病毒的，不過APHIS分析，病毒有幾種可能的傳染途徑，因此研究人員不排除鹿群接觸到受污染的水源或是與新冠患者接觸後染疫的可能。

USDA指出，目前沒有證據顯示，人類在吃下染疫的肉類會感染新冠病毒，不過專家擔心，若野生動物染疫，那病毒有可能在牠們身上出現變種，並重新傳染給人類，導致疫苗效力減弱，因此美國官員呼籲，相關單位應加強對野生動物的監控，獵人在處理野生動物的屍體時，也應該戴上口罩，避免被病毒傳染。

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