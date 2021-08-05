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完婚1小時就斷氣！21歲大眼妹剛到新家　胸口劇痛慘叫昏厥亡

▲新娘,結婚（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲莎斑才剛完婚1小時，就因身體不適送醫過世。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合外電報導

埃及一處村莊的21歲正妹莎斑（Isra Shaaban）開心完婚，但就在回到新家時，疲憊感突然湧現，腹部、胸部劇烈疼痛，在發出慘叫後就昏倒，被緊急送醫。然而接下來的一切令家人親屬們更加難以接受，因為當時還穿著婚紗的她，到醫院後就過世，距離她結婚才隔1個小時。

في لحظات معدودة تبدلت الزغاريد ونغمات الأغاني المختلفة، لأصوات من النواح والبكاء الهيستيري، بعدما لفظت عروس أنفاسها...

由 ‎حوادث وقضايا طنطا‎ 發佈於 2021年8月2日 星期一

綜合海灣新聞、鏡報報導，事發於埃及拜尼蘇威夫省南部村莊米都母（Medoum），莎斑一家邀請當地村民參加婚禮，而莎斑則在完婚後前往新家。

然而當時還穿著婚紗的她，突然感到一陣疲憊，依據目擊者的說法，她當時發出痛苦哀號聲，告知在場的家人胸口出現劇烈疼痛，腹部也出現同樣狀況，隨後就昏倒，被緊急送醫。然而她到院後突然心臟病發，儘管醫師試圖搶救，依然無法挽回她的性命。

莎斑的死訊讓她的家人及許多參加婚禮的村民感到震驚，因為原本該要有的一大人生喜事，突然變成一場惡夢。家屬表示，莎斑已經下葬。

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