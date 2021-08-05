「天空之城」馬丘比丘建於1440年？人類學家新研究：應再早20年　

▲秘魯馬丘比丘的建造時間比歷史文獻記載還要早。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

實習記者黃品臻／綜合報導

世界新七大奇蹟之一、有「天空之城」之譽的著名遺址秘魯馬丘比丘（Machu Picchu），在過去的歷史文獻記載中，建立時間落於1440至1450年間，不過近日在考古學期刊Antiquity發布的一則研究顯示，遺址的實際建造時間，應比文獻記載早出20年。

據CNN報導，由耶魯大學人類學教授伯格（Richard Burger）領導的研究團隊，利用放射性碳定年法（Radiocarbon dating）揭示，該帝國的創建者帕查庫特克（Pachacuti）上位時間應比文獻時間記載的更早，這意味著帕查庫特克在帝國建立初期的征服事件發生得更早，有助於解釋印加帝國是如何在前哥倫布時期（Pre-Columbian）成為美洲最大、最強的帝國。

伯格與其團隊另外使用加速器質譜法（Accelerator mass spectrometry，AMS），針對馬丘比丘的人類遺骸進行研究，從中獲得更精準的歷史圖片，AMS甚至可用來處理少量的有機材料，伯格的團隊觀察了1912年於馬丘比丘遺骸洞穴中發現的26具骨骼及牙齒，對其進行測年，由此推斷出馬丘比丘遺址的建造時間應落於1420年至1530年，比原先預估的早了20年。

馬丘比丘座落於兩座山脈之間，被譽為世界上最偉大的考古遺址之一，該遺址由大約200座石頭結構組成，儘管茅草屋頂已不復存在，但遺址的花崗岩牆仍保持良好狀態，包括禮儀澡堂、寺廟、糧倉和渡槽，其中一個被稱為「葬禮岩看守人」的小屋，被認為用來為死去的貴族做防腐處理。