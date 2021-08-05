「東奧讓人鬆懈」日本確診1天暴增1.4萬創新高　防疫準備升級

▲專家表示，舉辦奧運讓人民的防疫意識受到影響，變得鬆懈，未來單日確診數可能破萬人。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

日本新冠疫情反彈，4日全境新增1萬4207人確診，創下新高紀錄，已知其中4166人來自東京都，政府打算把「防止蔓延等重點措施」追加8縣，實施時間自8日至31日。專家認定，疫情迅速蔓延的其中一個原因，正是東京奧運，因為這會讓民眾防疫的心鬆懈。

綜合日媒NHK、共同社等報導，日本許多地區的新確診個案現在正以前所未有的速度急遽增加，同時重症患者數量也在2周內增加2倍，醫療機構眼前面臨的狀況相當嚴峻。經濟再生擔當大臣西村康稔表示，在Delta占據首都圈9成的狀態下，有必要比以往更有危機感，且必須採取對策。

日本現階段採取「防止蔓延等重點措施」的5道府縣，分別是北海道、石川縣、兵庫縣、京都府及福岡縣，如今隨著疫情升溫，政府傾向追加其他8縣，擴大適用於福島、茨城、櫪木、群馬、靜岡、愛知、滋賀及熊本。

針對東京疫情迅速蔓延，日本政府新冠感染症對策小組會會長尾身茂4日也說，舉辦奧運讓人民的防疫意識受到影響，變得鬆懈，且長期避免外出的政策，也讓民眾對於疫情習以為常，未來單日確診數可能達到1萬人以上。

尾身茂指出，緊急事態宣言是否擴及全國，應該要成為當前討論重點之一，「疫情蔓延的速度與對醫療吃緊的衝擊，呈現前所未有的嚴峻局面。」

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