　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

男友裝乖傳照片證明在家　她一看卻抓到「劈腿證據」柯南片瘋傳！

男友裝乖傳照片證明在家　她一看卻抓到「劈腿證據」柯南片瘋傳！（圖／翻攝自TikTok／kayla_paeth）

▲女子在照片中發現劈腿證據。（圖／翻攝自TikTok／kayla_paeth

記者李振慧／綜合報導

美國芝加哥一名女子因為疫情無法與男友見面，2人線上聊天時，對方傳了在家照片想讓她安心，沒想到她卻意外在照片中找到劈腿證據，超強的鍵盤柯南能力讓影片在網路上瘋傳。

26歲女子佩思(Kayla Paeth)近來在TikTok發表一段影片，她表示，男友傳了一張在家煮飯的照片給她，告訴她說當天不會出門，會待在家吃飯，然而她卻從火爐反射的倒影中發現一名陌生女子身影。

佩思表示，雖然火爐反射的影像很模糊，但她可以清楚判斷出那是一名女子的手，因為手上有作美甲還戴著許多手鐲、戒指等飾品，讓她忍不住發影片嘲諷男方，「下次要做得更好才行啊，朋友」。

影片在網路上獲得100多萬人次觀看，網友大讚佩思調查能力太強，「根本媲美FBI，希望你不要太難過」、「太強了吧，連戒指的款式都分析地很清楚」。佩思還分享，後來與男友對質照片中的女人是誰，對方還睜眼說瞎話強調沒有別人，讓許多網友建議她趕緊和爛男分手。

@kayla_paeth

Gots to do better my guy lmao ##fyp

what the fuck was that - hatecrimer666

►讓你擁有迷人的清新果香

ET快訊
快訊／北市公布1確診足跡！　曾到這間全聯
五倍券要來了！　面額「多1張1000元」
郭婞淳被下「10年禁愛令」！　私下小女人萌樣曝光…羞認戀愛史
快訊／盧碧炸大暴雨！　高雄宣布下午「5地區」停班停課
警察「淫了」銬住AV女優警車上啪啪　4年後結局曝光
疫苗副作用愈強效果愈好？　用止痛退燒藥6點注意
「寧記」麻辣鍋商標最終戰出爐！　只有這間才是正統
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女友英文太爛！22歲男穿女裝幫她考大學　「考了3天」才被發現

5寶爸出遊染疫2周後身亡　死前傳心碎簡訊給未婚妻：後悔沒打疫苗

正淩精工(8147) 公告本公司上櫃掛牌首五個營業日穩定價格操作結果

女友假裝割腕測試感情！　男發現真相「當場氣暈」緊急CPR救回

新郎在婚禮現場突然「打開筆電」加班　新娘被晾在一旁笑到哭！

19歲滑板小將「一頭撞翻攝影師」！第一視角超痛片曝　網狂讚專業

14歲嫩妹眼神超迷人！擁百萬IG粉絲　媽1個動作贏了網友的心

警察「淫了」！銬住AV女優警車上啪啪　4年後結局曝光

男友裝乖傳照片證明在家　她一看卻抓到「劈腿證據」柯南片瘋傳！

12歲摘銀「開心那」東奧發光！　真正年紀最小選手卻是「她」

KID買房送父母！堅持「改變扶手位置」　貼心設計全為了爸媽：她每次來每次哭

麟洋比愛心！小戴尬露「夠了喔」　周天成見幻象熱焰彈：感覺好貴

女孩拍淹水照...蟑螂在她背上爬 後方民眾目睹嚇歪：我不敢提醒她

未成年騎機車沒戴安全帽闖紅燈 猛撞綠燈左轉騎士！還哀求別報警

健美女超狂肌力！大腿夾爆西瓜　「3顆花7.5秒」直接刷新世界紀錄

等紅燈驚見巨型蟑螂亂竄後照鏡 「展翅瞬間」騎士嚇壞：X！會飛

柔道男神楊勇緯挑戰「快問快答」　這題答最快！超靦腆反應再圈粉

歐漢聲簽字離婚！「是一輩子的家人」　無法磨合：分開是我們想到最好的方式

黎巴嫩大爆炸「倖存嬰兒」滿周歲　媽分娩遭波及...混亂中勇敢生產

外國正妹被台男用不會中文打槍 她怒飆一串台灣小吃名回嗆再見

19歲滑板小將「一頭撞翻攝影師」！第一視角超痛片曝　網狂讚專業

14歲嫩妹眼神超迷人！擁百萬IG粉絲　媽1個動作贏了網友的心

警察「淫了」！銬住AV女優警車上啪啪　4年後結局曝光

男友裝乖傳照片證明在家　她一看卻抓到「劈腿證據」柯南片瘋傳！

12歲摘銀「開心那」東奧發光！　真正年紀最小選手卻是「她」

美前副國安顧問：北京對武統台灣「非常認真」　應嚴肅看待

女友英文太爛！22歲男穿女裝幫她考大學　「考了3天」才被發現

台灣選手表現超棒！　外媒搶關注大讚「創下奧運最佳成績」

奧運摘銀卻「拒戴銀牌」！英拳擊手頒獎台上擺臭臉　原因曝光

「東奧讓人鬆懈」日本確診1天暴增1.4萬創新高　防疫準備升級

疫苗短缺恐有空窗期　薛瑞元坦言：疫苗存量不足

國家電影中心在新北　侯友宜：將與林口媒體園區匯集成「影視廊帶」

賴香伶：排隊接種多疫苗卻太少　8、9月恐出現疫苗荒

LIVE／北市研擬「萬華阿公店9月復業」　陳時中最新說明

她吵架爬遮雨棚對峙男友　爭執原因曝光

快訊／北市公布1確診足跡！　曾到全聯內湖文湖店「感染源待釐清」

威廉「暴瘦一大圈」撞臉王陽明！　網一看超擔心…他親揭背後真相

物流運輸、交通業也是疫情英雄！文總邀蔡阿嘎讚「給力量音樂會」

李智凱甜蜜認愛：有女友！　「霸氣護愛1舉動」帥炸…提到最愛的她笑了

兄弟爭冠加百利戰桃猿猛快　運彩看好中信兄弟

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

國際熱門新聞

「排球天使」莎賓娜近況曝光　7年變身辣姐姐

中國奪金唱國歌　她比X挨轟辱華

英拳擊手奧運摘銀卻拒戴銀牌　原因曝光

他銬住AV女優上警車啪啪　結局曝光

跨性別網紅長期亂倫失智老母　1段錄音曝變態事蹟

中國羽球「卧槽」女雙慘了！南韓羽協震怒投訴

CNN：日本在奧運擊敗中國　面臨中國民族主義的憤怒

奧恰洛夫微博稱「戰勝中國台北」　陸網讚賞

名古屋市長脫罩咬選手金牌　網怒：太噁心

哈佛研究「每月射精21次」降低罹癌風險

英女將拉傷「拒坐輪椅」忍淚跑跳到終點

COVID-19全球染數破2億大關 Delta變異株蔓延

英鞍馬金牌回國！超萌女兒「接機求抱抱」畫面曝

貝魯特大爆炸周年　高官們零責任

更多熱門

相關新聞

嬤想滙款給英國男友被喊卡　理由：別人匯得比妳多

嬤想滙款給英國男友被喊卡　理由：別人匯得比妳多

桃園市69歲黃姓婦人3日欲匯款13萬元給英國籍「男友」作其子女教育費用，行員警覺帳戶有異，報請警方協助阻詐騙，但黃婦仍堅持匯款，經行員說明所匯為國內帳戶，並且已有數筆大於黃婦所匯好幾倍的金額進入帳戶，離奇的是當天匯入就被提領一空，顯現對方根本就不用向黃婦借貸，終於才說服黃婦打消匯款念頭。

網紅突遭開槍！看完殺戮電影遇劫亡

網紅突遭開槍！看完殺戮電影遇劫亡

Tinder改定位　東奧「選手村用戶」暴增185％

Tinder改定位　東奧「選手村用戶」暴增185％

驚覺男友已婚淪小三！她看手機「再發現小四」崩潰

驚覺男友已婚淪小三！她看手機「再發現小四」崩潰

深蹲摔出愛！正妹火速約會天菜男神　「床照曝光」百萬人瘋傳

深蹲摔出愛！正妹火速約會天菜男神　「床照曝光」百萬人瘋傳

關鍵字：

劈腿男友Kayla PaethTikTok鍵盤柯南

讀者迴響

熱門新聞

即／戴資穎罕見動怒「站在場上的不是你」

王瞳哽咽痛訴「像跟機器人結婚」

吳亦凡爆「遭獄警搶捅菊花」情緒崩潰　悲慘現況曝

郭婞淳為何沒幻象伴飛？空軍曝悲傷原因

IG評論惹怒戴資穎！鳳梨鼠薯26字嗆翻他　2500人灌爆留言

雨最猛時間點出爐！發陸警機會曝

「麟洋配」商機瘋搶！王齊麟親回：沒意願配合

又繞過一颱風　盧碧路徑讓他傻眼

盧碧詭扭回馬槍！全台強風雨灌4天

正妹按摩爽到熟睡！男技師爬上床連結得逞

阿信教練為什麼當年去不了奧運

2頂級餐廳提告拒米其林評鑑　選美比賽不能強迫參加

快訊／5：51地牛翻身！　台北明顯有感

小戴返台突PO黑畫面！下秒穿絕美禮服

印度神童6月「點名大陸」！神準又料中

更多

最夯影音

更多
KID買房送父母！堅持「改變扶手位置」　貼心設計全為了爸媽：她每次來每次哭

KID買房送父母！堅持「改變扶手位置」　貼心設計全為了爸媽：她每次來每次哭
麟洋比愛心！小戴尬露「夠了喔」　周天成見幻象熱焰彈：感覺好貴

麟洋比愛心！小戴尬露「夠了喔」　周天成見幻象熱焰彈：感覺好貴

女孩拍淹水照...蟑螂在她背上爬 後方民眾目睹嚇歪：我不敢提醒她

女孩拍淹水照...蟑螂在她背上爬 後方民眾目睹嚇歪：我不敢提醒她

未成年騎機車沒戴安全帽闖紅燈 猛撞綠燈左轉騎士！還哀求別報警

未成年騎機車沒戴安全帽闖紅燈 猛撞綠燈左轉騎士！還哀求別報警

健美女超狂肌力！大腿夾爆西瓜　「3顆花7.5秒」直接刷新世界紀錄

健美女超狂肌力！大腿夾爆西瓜　「3顆花7.5秒」直接刷新世界紀錄

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面