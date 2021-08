奧運摘銀卻「拒戴銀牌」！英拳擊手頒獎台上擺臭臉　原因曝光

▲惠塔克不願將銀牌戴上脖子,也在合照環節中大擺臭臉,下同。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/綜合報導

英國24歲拳擊手惠塔克(Ben Whittaker)4日在男子輕重量級決賽中落敗,以銀牌結束了他在本屆奧運會的征戰。在賽後的頒獎環節中,他拒絕與其他運動員一樣,將銀牌戴在脖子上,反而沮喪地將銀牌放進口袋,也在合照時大擺臭臉,而遭到不少網友抨擊,認為他的行為既無禮又可恥。

綜合外媒報導,惠塔克在4日的男子輕重量級決賽中,敗給古巴選手羅培茲(Arlen Lopez),摘下銀牌,但他卻因為對自己的表現太失望,而拒絕將銀牌戴在脖子上,直接將大會頒給他的銀牌塞進褲子的口袋中。

當古巴國歌在升旗環節中被奏起時,惠塔克也全程擺臭臉,垂頭喪氣、不願抬頭看看同意被升起的英國國旗,就連之後與其他3位得獎選手合照時,惠塔克也是悶悶不樂的,拒絕將銀牌戴上,只肯拿在手上拍照,與其他選手形成強烈對比。

惠塔克在接受《每日郵報》的採訪時解釋,他之所以不願意將銀牌戴上,是因為他對於自己失去金牌感到十分失落,「我現在根本不想為我的銀牌慶祝,因為沒人是為了銀牌或銅牌而接受訓練的,我會回到我的健身房繼續刻苦訓練,希望在下屆奧運可以奪金」。

▲惠塔克對自己在東奧只能獲得銀牌的成績感到不滿,在賽后立刻就哭了。(圖/達志影像/美聯社)

惠塔克不服輸的表現引來了網友兩極的反應,有現場的體育評論員指出,他參與了25年的奧運,也看過不計其數的頒獎禮,但「我從未見過這種場面,這對其他選手是不公平的,惠塔克應該好好學習接受失敗,然後下次以更強大的姿態捲土重來」。

也有網民炮轟惠塔克的行為「無禮」又「不尊重以銀牌為目標的選手」,還認為他是一個「差勁的失敗者」、「沒資格加入國家隊,簡直就像是個被寵壞、任性、可恥的巨嬰」。

不過,也有網友力挺惠塔克,認為他只是忠實表現出了自己的失落感,「是一種很上進的心態」,就連《早安英國》的前節目主持人摩根(Piers Morgan)也在推特上大讚,「終於有選手說出了他們內心的真實想法,惠塔克你做得很好!」

If your happy with a bronze or a silver medal you ain’t fit for the TOP!