奧運摘銀卻「拒戴銀牌」！英拳擊手頒獎台上擺臭臉　原因曝光

▲惠塔克不願將銀牌戴上脖子，也在合照環節中大擺臭臉，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

英國24歲拳擊手惠塔克（Ben Whittaker）4日在男子輕重量級決賽中落敗，以銀牌結束了他在本屆奧運會的征戰。在賽後的頒獎環節中，他拒絕與其他運動員一樣，將銀牌戴在脖子上，反而沮喪地將銀牌放進口袋，也在合照時大擺臭臉，而遭到不少網友抨擊，認為他的行為既無禮又可恥。

綜合外媒報導，惠塔克在4日的男子輕重量級決賽中，敗給古巴選手羅培茲（Arlen Lopez），摘下銀牌，但他卻因為對自己的表現太失望，而拒絕將銀牌戴在脖子上，直接將大會頒給他的銀牌塞進褲子的口袋中。

當古巴國歌在升旗環節中被奏起時，惠塔克也全程擺臭臉，垂頭喪氣、不願抬頭看看同意被升起的英國國旗，就連之後與其他3位得獎選手合照時，惠塔克也是悶悶不樂的，拒絕將銀牌戴上，只肯拿在手上拍照，與其他選手形成強烈對比。

惠塔克在接受《每日郵報》的採訪時解釋，他之所以不願意將銀牌戴上，是因為他對於自己失去金牌感到十分失落，「我現在根本不想為我的銀牌慶祝，因為沒人是為了銀牌或銅牌而接受訓練的，我會回到我的健身房繼續刻苦訓練，希望在下屆奧運可以奪金」。

▲惠塔克對自己在東奧只能獲得銀牌的成績感到不滿，在賽后立刻就哭了。（圖／達志影像／美聯社）

惠塔克不服輸的表現引來了網友兩極的反應，有現場的體育評論員指出，他參與了25年的奧運，也看過不計其數的頒獎禮，但「我從未見過這種場面，這對其他選手是不公平的，惠塔克應該好好學習接受失敗，然後下次以更強大的姿態捲土重來」。

也有網民炮轟惠塔克的行為「無禮」又「不尊重以銀牌為目標的選手」，還認為他是一個「差勁的失敗者」、「沒資格加入國家隊，簡直就像是個被寵壞、任性、可恥的巨嬰」。

不過，也有網友力挺惠塔克，認為他只是忠實表現出了自己的失落感，「是一種很上進的心態」，就連《早安英國》的前節目主持人摩根（Piers Morgan）也在推特上大讚，「終於有選手說出了他們內心的真實想法，惠塔克你做得很好！」

If your happy with a bronze or a silver medal you ain’t fit for the TOP! — Ben Whittaker (@BenGWhittaker) October 31, 2020

有網友去翻看了惠塔克的推特後發現，早在去年年末，正在備戰奧運的惠塔克就曾在推特發文指出，「如果你對銅牌或銀牌感到滿意的話，那你可能不適合當一個頂級運動員」，可見惠塔克長期以來對追求金牌的信念十分堅定。

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