拜登批准首筆對台軍售「總值210億」　CNN：恐激怒北京

▲美國總統拜登所領導的政府已通過他上任後的第一次對台軍售。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國政府4日證實，國務院已批准總統拜登上任後的第一次對台軍售，交易價值高達7億5000萬美元（約新台幣210億元）。外媒分析，美國此舉恐將進一步加劇與北京的緊張關係。

綜合路透社、CNN與彭博社報導，美國國務院發言人、國會知情人士及美國國防安全合作署（DSCA）透露，拜登政府已在4日批准國防部提出的對台軍售案，以協助台灣提升軍力，讓台灣榴彈砲艦隊持續現代化，並建立台灣的防禦能力，以維持區域政治穩定、軍事平衡和經濟進步。

▲美國政府指出，本次軍售所包含的M109A6自走砲將有助於提升台灣軍力。（圖／翻攝自美國國防部官網）

本次軍售包含40門155毫米的新型M109A6中型自走砲、20輛M992A2系列野戰砲兵彈藥補給車、一套先進野戰砲兵戰術數據系統（AFATDS）、1698套可把砲彈改造成GPS制導炸彈的套件等，交易價值高達7億5000萬美元。

美國長期以來一直依據《台灣關係法》向台灣出售防禦性武器，不過中國政府嚴厲譴責這些軍售案，認為這是對中國主權的侵犯，並且違反中國共產黨政府的「一個中國原則」，因此CNN與彭博社分析，儘管美國這次與台灣的交易規模不大，售出的武器也不是最尖端的，不過預料同樣會遭到北京的譴責。

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