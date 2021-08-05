名古屋市長脫罩咬20歲女選手金牌！稱「愛的表現」　網怒：太噁心

記者張寧倢／編譯

日本以2：0獲得東奧女子壘球金牌，隊中的20歲投手後藤希友回到家鄉愛知縣後，由名古屋市長河村隆之親自會見，後藤象徵式地將獎牌掛在市長的脖子上，沒想到，河村隆之下秒竟然摘下口罩，把金牌塞到嘴裡咬住。此舉讓大批日本民眾氣炸，連力退楊勇緯的柔道金牌得主高藤直壽也表示，換作是他可能會哭。

▲名古屋市長河村隆之4日接見東奧金牌得主，卻突然將獎牌放入嘴中啃咬。（圖／翻攝自YouTube／メ〜テレニュース）

綜合《日刊體育》、《讀賣新聞》等報導，名古屋市長河村隆之4日接見的女子壘球隊投手後藤希友，除了頒發感謝狀外，後藤也將自己努力在東奧獲得的金牌象徵性地掛上市長的脖子，而下一秒，河村隆之竟然直接脫下口罩並咬住金牌，後藤看到這一幕有些震驚，仍以笑容帶過一切，但日本民眾與部分體育選手隨即在網路上發言批評，河村隆之此舉太失禮。

事發後，河村隆之「咬金牌」的影片與推文暴增，許多網友紛紛怒批「新冠禍害」、「太噁心了」、「對選手很失禮」、「很沒常識」，還有民眾直接打電話到市政府罵人。柔道項目擊敗楊勇緯獲得金牌的高藤直壽發文稱，看過影片後，聽到牙齒「喀」地一聲，自己都會溫柔地對待金牌，不讓它受傷害，沒有生氣的後藤選手心胸太寬大了，如果換作是他可能會哭出來。此外，還有多名奧運獎牌得主都為此發聲。

隨著批評聲浪四起，河村市長回應稱，「咬金牌的行為是最大的『愛的表現』，獲得金牌是我的憧憬，如果給大家添了麻煩，我很抱歉。」沒想到，河村隆之道歉成為火上加油，「愛的表現」（原文：愛情表現）更登上推特熱搜詞，網友接連狂罵，「噁心突破了界限」、「意義不明」、「愛的表現也太恐怖了吧」、「性騷擾的藉口」、「只會讓人更加不舒服」。

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