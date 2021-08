英女將「拒坐輪椅」離場！小腿拉傷跌地痛哭　無緣奪金仍堅持完賽

▲強生-湯普森小腿拉傷後堅持完賽。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

想要在奧運賽場上奪得好成績,有時也需要那麼一點運氣。繼英國選手格米利(Adam Gemili)在預賽中拉傷,堅持一步步哭著走完200公尺之後,同樣來自英國的選手強生-湯普森(Katarina Johnson-Thompson)在賽跑時拉傷小腿,只見她因劇痛彈跳了幾下後,直接坐倒在地上,臉上盡是失望痛苦的表情,但最後她拒絕坐輪椅離場,堅持完成比賽,慢慢跑向終點。

▲▼強生-湯普森拉傷後直接落後哭倒在地。(圖/路透)



根據《衛報》報導,現年28歲的強生-湯普森在2019年世錦賽中,以打破英國紀錄的6981分獲得女子7項全能金牌,也是本屆東京奧運的奪金熱門人選。她在4日的比賽中,先是在100公尺跨欄項目以13秒27獲得1084分,接著在跳高項目拿下1公尺86的成績,隨後鉛球丟出13公尺31,持續保持絕對領先優勢。

▲強生-湯普森拒絕坐輪椅離場。(圖/路透)



到了200公尺項目時,強生-湯普森跑在第一名,沒想到過彎後她突然小腿拉傷,只見她因劇痛彈跳了幾下後,直接坐倒在地上,臉上盡是失望和痛苦的表情,懊悔地深呼吸。結果當醫護人員推著輪椅上前時,她搖了搖頭,決定靠自己的力量站起來,緩慢地跑向終點,堅持完成比賽。

強生-湯普森最後花了93秒完成200公尺項目,卻也因為成績過低喪失比賽資格。她堅持完賽、不輕易放棄的運動家精神,也深深觸動人心,許多網友留言力挺表示,「我們真的對你感到驕傲」、「你永遠是真正的贏家」、「這畫面太感人了」、「一定要打起精神養傷」。

Great Britain's Katarina Johnson-Thompson (@JohnsonThompson) took an unfortunate fall during the 200m heptathlon. Fans react with words of encouragement as she finished the race despite her injury https://t.co/upavsUEiuN



Presented by @VisaCA #OlympicMoments pic.twitter.com/2XF9leCA7c