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台灣選手表現超棒！　外媒搶關注大讚「創下奧運最佳成績」

▲▼東奧跆拳道銅牌羅嘉翎。（圖／路透）

▲東奧跆拳道銅牌羅嘉翎。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

我國運動員在本屆奧運成績亮眼，至今奪下11面獎牌創下紀錄，在國際獎牌榜上排名第18，這也引起許多外媒關注。美國《外交家》雜誌就撰文提到台灣在奧運創下好成績，也談及台灣參加奧運的代表名稱，同時在標題後方加上，「抱歉，是中華台北。」

《外交家》雜誌5日以《台灣─抱歉，是「中華台北」─奧運表現超棒》為題撰文指出，台灣選手在本屆奧運大放異彩，目前已經奪下11面獎牌，包含女子59公斤級舉重和男子羽球雙打兩面金牌，在世界獎牌榜上排名第18，超越2000年雪梨奧運和2004年雅典奧運拿下5面獎牌的紀錄，成為台灣奧運史上表現最好的一次。

作者夏舒（Shannon Tiezzi）在報導中提到，如果想在奧運官網尋找獲獎結果，「無法透過『台灣』或『中華民國』找到。」相反地，台灣在奧運會上使用的是「中華台北」，代表旗幟也是中華奧會的五環旗，國歌也是用和國旗歌旋律相同的會歌取代。

▲郭婞淳 。（圖／路透）

▲舉重女神郭婞淳奪下59公斤級金牌。（圖／路透）

「中華台北」的名稱從1981年開始使用，是我國奧委會和國際奧委會達成的結果，當時中華人民共和國取代了台灣在各大國際組織的位置，而奧委會允許台灣選手繼續參與國際賽事，但不承認台灣是獨立於中華人民共和國的政治實體。

報導指出，多年以來台灣民眾對於中華台北的代稱開始感到不滿，也在2018年舉辦過「正名公投」，希望能用台灣代替中華台北，長期支持台灣正名的前國手紀政表示，「台灣人不希望代表他們國家的運動員在比賽，或是走上頒獎台時被稱作中華台北」、「我們的選手常被誤認為中國選手」。

東奧正名公投最終以52％反對、43％贊成未通過。儘管目前是偏向獨立的民進黨執政，也沒有完全支持改名，許多運動員也擔心更名後，會被排除在國際賽事之外而不願支持。國際奧委會甚至3度來函表達嚴正關切，如果台灣更改代表團名稱，可能會被完全拒絕參加奧運會。

▲▼東奧羽球，麟洋配摘金，李洋／王齊麟。（圖／體育署提供）

▲「麟洋配」王齊麟／李洋奪下奧運羽球雙打金牌。（圖／體育署提供）

東亞奧委會（East Asian Olympic Committee）在2018年7月決定停辦2019年由台中舉辦的東亞青年運動會。當時中國國台辦指出，主要原因是台灣部分人士推動「東京奧運正名公投」，公然挑戰奧運模式，存在「極大的政治風險和政治干擾」。

不過，隨著台灣選手在國際賽事上表現越來越亮眼，儘管考慮到後果無法正名，但台灣社會逐漸「忽略」中華台北這個名稱，開始用台灣代表隊、台灣選手來稱呼，就連總統蔡英文也直接在推特使用「台灣隊」（TeamTaiwan）來祝賀選手，並帶臉書表示，「無論遭遇多大挑戰，也不會阻擋台灣成為世界的一員」。

我國選手也不忌諱使用台灣一詞，男子羽球雙人組「麟洋配」王齊麟／李洋在東奧奪金後，紛紛在臉書發文表示，「這份奧運殿堂上最高的榮耀，獻給我的國家臺灣」、「我是台灣羽球選手，I am from Taiwan」。

►CNN：日本運動員在奧運「擊敗中國」　面臨中國民族主義者的憤怒
►中國金牌選手「別毛澤東徽章」上台領獎　恐違奧運憲章IOC要查
►德媒轉播喊：Taiwan、Taiwanese！　林昀儒完美復仇奧恰洛夫

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