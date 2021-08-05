跨性別網紅長期亂倫失智老母！8分鐘錄音曝變態細節：從1個吻開始

▲錢德勒被依亂倫罪起訴。（圖／翻攝自推特）



記者崔子柔／綜合報導

美國39歲跨性別網紅錢德勒（Christian Weston Chandler）在YouTube上有近5萬粉絲，他最近因涉嫌長期性侵79歲的失智母親遭警方逮捕，並依亂倫重罪起訴，將面臨最高12年有期徒刑。

根據《紐約郵報》報導，錢德勒住在維吉尼亞州拉克斯維爾（Ruckersville），平時以「Chris Chan」為名拍攝影片、創作漫畫。上（7）月30日一段8分鐘的錄音檔出現在網路論壇上，內容疑似為錢德勒向一名女性自爆一直以來和母親亂倫的細節。

Chris Chan Saga finally comes to an end pic.twitter.com/tuywBOnlGr — J U S T W H Y (@J_U_S_T_W_H_Y) August 2, 2021

▲錢德勒被警方逮捕。（影／翻攝自推特）



錄音內容中，錢德勒稱是由媽媽的一個吻跨出第一步，而且花了幾次嘗試才成功，並提到媽媽患有癡呆症，他們每3天就會發生一次性行為，還曾在外頭的草地上做過。

消息瞬間在網路上引起討論，錢德勒在被逮補前，還在推特發文稱「今天的空氣中瀰漫戲劇性，希望你們每個人都能退出所有八卦謠言」。

錢德勒過去常在社群媒體上分享母親的照片，最近一次是上月11日，他PO出親自替母親剪的新髮型，5月也曾發出母親年輕時的一系列照片。