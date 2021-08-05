貝魯特大爆炸滿周年…214死6500傷「高官零責任」　民眾爆氣上街

▲貝魯特大爆炸事故一周年，至今沒有官員為此負責，引發民眾不滿。（資料照／路透）



記者王致凱／綜合報導

人類歷史上發生過最大規模的非核能爆炸之一，黎巴嫩貝魯特大爆炸悲劇已經屆滿一周年，不過至今仍無人因此事被究責，令許多當地民眾感到憤怒和不滿。當地時間4日，上萬名示威者聚集在貝魯特市中心，要求政府高層應為爆炸事故負起責任。

2020年8月4日，貝魯特當地時間下午6時許（台灣時間深夜11時），貝魯特港區一處倉庫內違規存放的大量硝酸銨化肥突然發生爆炸，導致214人死亡、超過6500人受傷，貝魯特市中心幾乎被夷為平地。

綜合外媒報導，貝魯特大爆炸是人類歷史上規模最大的一次非核能爆炸事件，不僅在受害者心理留下不可抹滅的陰影，更使本就搖搖欲墜的黎巴嫩經濟落入無底深淵。然而，飽受詬病的黎巴嫩政府高層在事發後不斷推卸責任，阻撓調查工作進行，事發一年後調查進度仍卡關，不但仍沒有任何高官被究責，甚至沒有發起任何大規模逮捕行動。

▼爆炸周年日當天，黎巴嫩民眾手拿遇難者照片上街示威。（圖／路透）

當地時間4日，爆炸事故1周年追悼會儀式在港區舉行，許多倖存者和遇難者親屬手持死者遺像出席，一同為罹難者哀悼，追悼會現場沒有發生嚴重衝突。

與此同時，還上萬名民眾聚集在貝魯特市中心，手持爆炸死者照片示威，要求替死難者伸張正義。部分示威者朝警方投擲石塊，警方則對示威者發射催淚瓦斯和水砲。當地紅十字會表示，已經派出16輛救護車和80多名醫護人員前往示威活動現場，有6人被送往醫院，另有數十人在現場接受治療。

▼貝魯特大爆炸一周年追悼會儀式。（圖／路透）



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