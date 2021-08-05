　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

貝魯特大爆炸滿周年…214死6500傷「高官零責任」　民眾爆氣上街

▲▼黎巴嫩貝魯特爆炸。（圖／路透）

▲貝魯特大爆炸事故一周年，至今沒有官員為此負責，引發民眾不滿。（資料照／路透）

記者王致凱／綜合報導

人類歷史上發生過最大規模的非核能爆炸之一，黎巴嫩貝魯特大爆炸悲劇已經屆滿一周年，不過至今仍無人因此事被究責，令許多當地民眾感到憤怒和不滿。當地時間4日，上萬名示威者聚集在貝魯特市中心，要求政府高層應為爆炸事故負起責任。

2020年8月4日，貝魯特當地時間下午6時許（台灣時間深夜11時），貝魯特港區一處倉庫內違規存放的大量硝酸銨化肥突然發生爆炸，導致214人死亡、超過6500人受傷，貝魯特市中心幾乎被夷為平地。

綜合外媒報導，貝魯特大爆炸是人類歷史上規模最大的一次非核能爆炸事件，不僅在受害者心理留下不可抹滅的陰影，更使本就搖搖欲墜的黎巴嫩經濟落入無底深淵。然而，飽受詬病的黎巴嫩政府高層在事發後不斷推卸責任，阻撓調查工作進行，事發一年後調查進度仍卡關，不但仍沒有任何高官被究責，甚至沒有發起任何大規模逮捕行動。

▼爆炸周年日當天，黎巴嫩民眾手拿遇難者照片上街示威。（圖／路透）

▲▼貝魯特大爆炸一周年，民眾手拿遇難者照片上街示威。（圖／路透）

當地時間4日，爆炸事故1周年追悼會儀式在港區舉行，許多倖存者和遇難者親屬手持死者遺像出席，一同為罹難者哀悼，追悼會現場沒有發生嚴重衝突。

與此同時，還上萬名民眾聚集在貝魯特市中心，手持爆炸死者照片示威，要求替死難者伸張正義。部分示威者朝警方投擲石塊，警方則對示威者發射催淚瓦斯和水砲。當地紅十字會表示，已經派出16輛救護車和80多名醫護人員前往示威活動現場，有6人被送往醫院，另有數十人在現場接受治療。

▼貝魯特大爆炸一周年追悼會儀式。（圖／路透）

▲▼貝魯特大爆炸一周年追悼會儀式。（圖／路透）

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
戴資穎返台罕見說重話！回文「站在場上的不是你」
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

COVID-19全球染數破「2億大關」　Delta變異株蔓延

駕駛「無視交通號誌」　捷克列車對撞…釀3死數十傷

貝魯特大爆炸滿周年…214死6500傷「高官零責任」　民眾爆氣上街

CNN：日本運動員在奧運「擊敗中國」　面臨中國民族主義者的憤怒

「排球天使」莎賓娜近況曝光！12頭身來台曾轟動　7年變身辣姐姐

希臘、土耳其野火燒爆了　歐盟大氣監控：地中海已成野火熱區

塔利班炸彈攻擊國防部長住處…槍手衝進別墅　阿富汗至少8死20傷

荷蘭F-16伴飛迎接「奧運英雄」　戰機致敬國際早有前例

英鞍馬金牌回國！超萌女兒「接機求抱抱」畫面曝　網一看融化了

美國聯合英澳日　印太地區舉行大規模全球軍演

KID買房送父母！堅持「改變扶手位置」　貼心設計全為了爸媽：她每次來每次哭

女孩拍淹水照...蟑螂在她背上爬 後方民眾目睹嚇歪：我不敢提醒她

麟洋比愛心！小戴尬露「夠了喔」　周天成見幻象熱焰彈：感覺好貴

健美女超狂肌力！大腿夾爆西瓜　「3顆花7.5秒」直接刷新世界紀錄

未成年騎機車沒戴安全帽闖紅燈 猛撞綠燈左轉騎士！還哀求別報警

柔道男神楊勇緯挑戰「快問快答」　這題答最快！超靦腆反應再圈粉

等紅燈驚見巨型蟑螂亂竄後照鏡 「展翅瞬間」騎士嚇壞：X！會飛

歐漢聲簽字離婚！「是一輩子的家人」　無法磨合：分開是我們想到最好的方式

黎巴嫩大爆炸「倖存嬰兒」滿周歲　媽分娩遭波及...混亂中勇敢生產

開虐！迪麗熱巴10年後再度告白楊洋　他拒絕：我們不合適...望她背影「一滴淚落下」

COVID-19全球染數破「2億大關」　Delta變異株蔓延

駕駛「無視交通號誌」　捷克列車對撞…釀3死數十傷

貝魯特大爆炸滿周年…214死6500傷「高官零責任」　民眾爆氣上街

CNN：日本運動員在奧運「擊敗中國」　面臨中國民族主義者的憤怒

「排球天使」莎賓娜近況曝光！12頭身來台曾轟動　7年變身辣姐姐

希臘、土耳其野火燒爆了　歐盟大氣監控：地中海已成野火熱區

塔利班炸彈攻擊國防部長住處…槍手衝進別墅　阿富汗至少8死20傷

荷蘭F-16伴飛迎接「奧運英雄」　戰機致敬國際早有前例

英鞍馬金牌回國！超萌女兒「接機求抱抱」畫面曝　網一看融化了

美國聯合英澳日　印太地區舉行大規模全球軍演

幻象2000帥炸！李洋IG曝「個人視角」　一排選手緊貼窗邊狂拍

精品香氛年度新香齊登場！Dior香氛世家「梵尼蘭」溫暖木質香太迷人

麥當勞31份套餐遭「惡作劇棄單」　外送員雨中罰站1小時

配發52萬劑疫苗「台東僅分到300劑」　指揮中心緊急解釋原因

美宣布聯合多國在印太軍演後　中國將在南海軍演

COVID-19全球染數破「2億大關」　Delta變異株蔓延

陳其邁暖文「歡迎戴資穎回家」：市府會照顧好小戴吃好、睡好

駕駛「無視交通號誌」　捷克列車對撞…釀3死數十傷

郭婞淳「為何沒幻象伴飛」？空軍曝悲傷1原因：那天是告別式

父親過世女兒辦灑葬！葬完連日大雨　親戚竟傳訊：妳爸被沖走了

黎巴嫩大爆炸「倖存嬰兒」滿周歲　媽分娩遭波及...混亂中勇敢生產

國際熱門新聞

「排球天使」莎賓娜近況曝光　7年變身辣姐姐

中國奪金唱國歌　她比X挨轟辱華

中國羽球「卧槽」女雙慘了！南韓羽協震怒投訴

奧恰洛夫微博稱「戰勝中國台北」　陸網讚賞

CNN：日本在奧運擊敗中國　面臨中國民族主義的憤怒

哈佛研究「每月射精21次」降低罹癌風險

中國選手別毛澤東徽章領獎　IOC要查

貝魯特大爆炸周年　高官們零責任

歐盟：地中海已經成為野火熱區

英鞍馬金牌回國！超萌女兒「接機求抱抱」畫面曝

「劇毒蟲」睡夢中叮咬！　一家三口亡

北韓外交官快餓死！「搓背維生」取悅中國人

貼文「戰勝台灣」遭出征！奧恰洛夫緊急刪字

阿富汗國防部長炸彈攻擊　至少8死

更多熱門

相關新聞

搜救犬聞到　貝魯特還有生還者！

搜救犬聞到　貝魯特還有生還者！

黎巴嫩貝魯特大爆炸慘案發生至今已過1個月，有救難人員在一處瓦礫堆中偵測到有人類脈搏跡象，顯示可能還有幸運生還者。雖然偵測到的脈搏相當微弱，但救難人員不放棄任何希望，已經開始在現場開挖。

貝魯特港發現「20個化學物儲存箱」

貝魯特港發現「20個化學物儲存箱」

貝魯特爆炸玻璃碎　滿地血紅貓掌印

貝魯特爆炸玻璃碎　滿地血紅貓掌印

英貨運申請港口「放4999噸」硝酸銨

英貨運申請港口「放4999噸」硝酸銨

黎巴嫩爆炸154死　歐盟伸援手

黎巴嫩爆炸154死　歐盟伸援手

關鍵字：

貝魯特爆炸

讀者迴響

熱門新聞

即／戴資穎罕見動怒「站在場上的不是你」

盧碧詭扭回馬槍！全台強風雨灌4天

小戴返台突PO黑畫面！下秒穿絕美禮服

阿信教練為什麼當年去不了奧運

正妹按摩爽到熟睡！男技師爬上床連結得逞

他下面裂開「菜花繞整圈」！醫脫褲看傻：像傘蜥蜴

限時5天！姓名「中7字」手搖飲免費喝

大S婆婆直播接「小S來電」吐槽：妳又惹禍了哈哈哈

赴東奧執法被官員當空氣　台灣裁判倒貼防疫好心酸

19歲小哈利正式出道！　伊能靜發文：你不再是我兒子

利路修火速切割「違反一中原則」品牌

星二代從大陸買進電子煙彈　下場出爐！

盧碧ㄏ字形轉彎　風雨4天時程出爐

即／戴資穎：不用替我抱不平

又繞了一個　盧碧路徑讓他傻眼

更多

最夯影音

更多
KID買房送父母！堅持「改變扶手位置」　貼心設計全為了爸媽：她每次來每次哭

KID買房送父母！堅持「改變扶手位置」　貼心設計全為了爸媽：她每次來每次哭
女孩拍淹水照...蟑螂在她背上爬 後方民眾目睹嚇歪：我不敢提醒她

女孩拍淹水照...蟑螂在她背上爬 後方民眾目睹嚇歪：我不敢提醒她

麟洋比愛心！小戴尬露「夠了喔」　周天成見幻象熱焰彈：感覺好貴

麟洋比愛心！小戴尬露「夠了喔」　周天成見幻象熱焰彈：感覺好貴

健美女超狂肌力！大腿夾爆西瓜　「3顆花7.5秒」直接刷新世界紀錄

健美女超狂肌力！大腿夾爆西瓜　「3顆花7.5秒」直接刷新世界紀錄

未成年騎機車沒戴安全帽闖紅燈 猛撞綠燈左轉騎士！還哀求別報警

未成年騎機車沒戴安全帽闖紅燈 猛撞綠燈左轉騎士！還哀求別報警

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面