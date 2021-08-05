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CNN：日本運動員在奧運「擊敗中國」　面臨中國民族主義者的憤怒

▲▼東京奧運東奧男子體操全能金牌日本選手橋本大輝Daiki Hashimoto。（圖／路透社）

▲日本選手橋本大輝在體操全能項目奪金之後，慘遭中國民族主義者出征。（圖／路透社） 

記者林彥臣／綜合報導

這一屆的東京奧運，許多項目勝負結果，造成了中國與日本雙方網友在網路上，相互對抗的戰爭，其中最激烈的莫過於體操全能項目橋本大輝擊敗中國肖若騰的爭議，CNN以題為《日本運動員在奧運會上擊敗中國後　面臨中國民族主義者的憤怒》的報導，分析這屆奧運的特殊現象。

CNN報導指出，一些日本選手在東京奧運擊敗中國選手之後，遭到中國民族主義者辱罵，中國和東道主日本，一度高居獎牌榜總數的前2名，甚至在多項賽事中，兩國更是直接競爭頒獎台的位置，這些現象都提高了社群媒體上的論戰溫度。

▲▼肖若騰。（圖／路透）

▲肖若騰以0.4分的差距，敗給橋本大輝。（圖／路透）

年僅19歲的日本體操選手橋本大輝，在男子全能決賽中以0.4分的差距擊敗中國選手肖若騰獲得金牌，但是當日本正在慶祝勝利的同時，也有部分中國人質疑結果的公平性，一群中國民族主義的網路小白，繞過防火長城，留下汙辱性的留言，並且標記他。

有些人稱橋本大輝是日本的國恥，有些人指責他竊取了中國的金牌，還有人貼出廣島與長崎的照片，並且標記他，這些攻擊橋本的帳號，許多似乎是專門為此目的創建，只為了灌爆日本運動員的社群。

相關事件還驚動國際體操聯合會（FIG）發表聲明，說明橋本大輝是如何得分，也包括詳細的動作缺陷清單。

在橋本大輝之前，桌球混雙奪金的水谷隼與伊藤美誠也收到大量的攻擊訊息，水谷隼在推特表示，他收到了來自某個國家大量的「去死吧」之類的評論。

▲▼伊藤美誠。（圖／達志影像／美聯社）

▲桌球混雙的水谷隼、伊藤美誠也被出征。（圖／達志影像／美聯社）

伊藤美誠在微博有一個帳號，微博就相當於受到中國嚴格審查言論的推特， 由於仇恨評論的猛烈衝擊，不得不關閉她的微博，甚至連IG也遭到大量的攻擊，讓她的粉絲組織起來留下鼓勵性的評論，洗掉霸凌她的仇恨訊息。

這些網路霸凌事件，在日本社會引起了廣泛的關注，成為頭條新聞，也在社群上引發憤怒。

日本內閣官房長官加藤勝信還在記者會上說，「作為政府，我們認為不應允許任何歧視言論，這也違背了東京奧運會的精神。我們要求每個人都讓運動員專注於比賽，這樣他們才能做到最好。」

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