東奧舉重選手落跑5天被捕！揭家鄉辛酸困境　從刑事案件學英日韓文

記者張靖榕／綜合報導

本屆東奧話題不斷，但一名烏干達舉重選手甚至連上場比賽都沒有，就因為逃出飯店在日本國內消失近5天而成為新聞報導的對象。以時事新聞介紹英日韓文單字的Podcast節目《宇宙人外信》，透過此新聞介紹逮捕、拘留等相關單字和用法。

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20歲烏干達舉重選手塞奇特列科（Julius Setitreco）今年6月隨團抵達日本，卻在落地後被告知因資格不符無法出賽奧運，同時團內又出現確診案例，因此在大阪集訓地的飯店內被強制隔離。7月16日期滿後日方要再為選手們進行一輪核酸檢測時，卻發現塞奇特列科離奇消失，僅留下飯店房間的一張字條，寫著「烏干達的生活太苦，我要留在日本替老婆兒子打拼。」

▲東奧烏干達舉重選手塞奇特列科落跑被日本警方逮捕。（圖／翻攝自推特／ @MwesigyeWalter）



警方展開循線追查的同時，塞奇特列科已經從新大阪車站搭上新幹線一路經過名古屋來到三重縣，途中因為身上沒有足夠的金錢，因此只能在路邊的廢車裡睡覺，還因為太餓向路過民眾求助，讓對方帶到家裡享用了一頓餐點。

塞奇特列科7月20日在三重縣四日市市落網，他向警方供稱妻子懷胎5月，家裡又長期積欠房租貸款，經濟窘迫之下才決定落跑留在日本，希望能闖出一片天。塞奇特列科被遣返後又面臨詐欺罪名，儘管妻子幫忙求情，仍被警方拘留。

奧運竟然有刑事案件，《宇宙人外信》本集便藉此介紹相關單字，在英文報導中「逮捕」，常用arrest或是capture，後者是「捕捉」的意思，日文則是逮捕（Taiho），韓文是체포（chepo）。

另外還有拘留、釋放等單字及用法，全集內容可以在各大Podcast平台上搜尋《宇宙人外信》。

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