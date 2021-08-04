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希臘、土耳其野火燒爆了　歐盟大氣監控：地中海已成野火熱區

▲▼ 土耳其發生多起野火。（圖／路透）

▲地中海熱浪肆虐，土耳其連續爆發多起野火。（圖／路透）

文／中央社

在土耳其遭遇有史以來最嚴重的野火肆虐，加上熱浪升高火勢惡化和附近區域空氣汙染的風險下，歐洲聯盟哥白尼大氣監控機構今天表示，地中海地區已經成為野火熱區。

路透社報導，希臘和土耳其等國家野火肆虐，數千人被迫離開家園。昨天一處野火更逼近一座燃煤火力發電廠。

這波野火蔓延之際，適逢南歐遭逢熱浪來襲，希臘部分地區昨天出現超過攝氏46度的高溫。

科學家表示，人類造成的氣候變遷使得熱浪越來越可能發生，也越來越嚴重。歐洲聯盟哥白尼大氣監控機構（EU's Copernicus Atmosphere Monitoring Service ,CAMS）表示，炎熱乾燥的環境升高野火惡化的危險性。

藉由衛星和地面觀測站監控野火的歐洲聯盟哥白尼大氣監控機構表示，土耳其和義大利南部野火排放的物質和強度都在迅速增加。

在衛星影像上可以清楚看到土耳其南部野火引發的煙流，嚴重的火勢已經造成地中海東部地區上空嚴重的懸浮微粒物質空氣汙染物。

哥白尼大氣監控機構資深科學家帕林頓（Mark Parrington）表示：「密切觀察這些強烈火勢特別重要，因為野火造成的煙霧不但會對當地空氣品質造成影響，還會隨風勢飄散。」

義大利、阿爾巴尼亞、摩洛哥、希臘和北馬其頓和黎巴嫩等國自7月底以來都面臨野火肆虐。

歐盟執委會（European Commission）今天表示，已出動滅火飛機、直升機和消防人員協助義大利、希臘、阿爾巴尼亞和北馬其頓等國。

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