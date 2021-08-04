　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「排球天使」莎賓娜近況曝光！12頭身來台曾轟動　7年變身辣姐姐

▲▼「排球天使」莎賓娜近況曝光！12頭身來台曾轟動　7年變身辣姐姐。（圖／翻攝自IG／altynbekova_20）

▲「排球天使」莎賓娜搖身成熟美女。（圖／翻攝自IG／altynbekova_20）

記者柯沛辰／綜合報導

哈薩克國家隊女排成員莎賓娜2014年來台比賽，憑藉天使臉孔和120公分大長腿，被封為「12頭身美少女」，引發話題。如今7年過去了，隨著東奧賽事登場，許多人不約而同想起這位「排球天使」。事實上，莎賓娜去年已成為人妻，IG近照更是多了幾分成熟韻味。

莎賓娜（Sabina Altynbekova）2014年來台參加亞洲青年女子錦標賽，年僅18歲，因為洋娃娃般的外型、182公分的高挑身材、姣好的比例，加上氣質清新脫俗，被許多人封為「排球女神」，轟動一時。

▲▼「排球天使」莎賓娜近況曝光！12頭身來台曾轟動　7年變身辣姐姐。（圖／翻攝自IG／altynbekova_20）

▲莎賓娜昔日清新脫俗，成為全台焦點。（圖／翻攝自IG／altynbekova_20）

之後，不僅有日本節目請她上節目，還拍攝寫真集及廣告，甚至有個日本經紀人，如同半個藝人，連哈薩克總統都找她擔任體育親善大使。

2015年9月，莎賓娜加入日本企業所屬的GSS陽光隊，網友發現莎賓娜妝容風格漸漸改變，除了嘴唇變厚、鼻樑變挺、鼻頭變尖，臉頰的蘋果肌也比以往更大，似乎正從少女轉型成網紅，讓不少粉絲相當錯愕，更遭日媒批評「飄出塑膠味」、「女神崩壞」。

▲▼「排球天使」莎賓娜近況曝光！12頭身來台曾轟動　7年變身辣姐姐。（圖／翻攝自IG／altynbekova_20）

▲莎賓娜爆紅後，轉往日本發展，但時間不長。（圖／翻攝自IG／altynbekova_20）

接二連三的惡評，讓莎賓娜一度意志消沉，後來在父親開導下，她選在賽季開始前，以身體健康為由，請假返回哈薩克治療，直到隔年4月約滿便不再續約。回到哈薩克後，她埋頭苦練，從淪落替補拚上先發國手，更考上最高學府阿利法拉比大學，相當激勵人心。

2020年12月，24歲莎賓娜宣布結婚，對象是一位身高超過185公分的哈薩克電商巨頭，兩人頗為登對。許多粉絲又驚又喜，紛紛在聖誕節送上祝福。

如今莎賓娜邁入人生新階段，常常在IG上分享與丈夫遊山玩水的恩愛照片，羨煞不少人，稱她根本是「人生勝利組」。從近期照片來看，也能發現莎賓娜留了一頭旁分的長捲髮，配上各種穿搭、妝容，整個人更顯成熟，如同時尚名媛。

▼莎賓娜去年升格人妻，常常分享婚後生活。（圖／翻攝自IG／altynbekova_20，下同）

▲▼「排球天使」莎賓娜近況曝光！12頭身來台曾轟動　7年變身辣姐姐。（圖／翻攝自IG／altynbekova_20）

▲▼「排球天使」莎賓娜近況曝光！12頭身來台曾轟動　7年變身辣姐姐。（圖／翻攝自IG／altynbekova_20）

▲▼「排球天使」莎賓娜近況曝光！12頭身來台曾轟動　7年變身辣姐姐。（圖／翻攝自IG／altynbekova_20）

▲▼「排球天使」莎賓娜近況曝光！12頭身來台曾轟動　7年變身辣姐姐。（圖／翻攝自IG／altynbekova_20）

▲▼「排球天使」莎賓娜近況曝光！12頭身來台曾轟動　7年變身辣姐姐。（圖／翻攝自IG／altynbekova_20）

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
戴資穎返台罕見說重話！回文「站在場上的不是你」
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

貝魯特大爆炸滿周年…214死6500傷「高官零責任」　民眾爆氣上街

CNN：日本運動員在奧運「擊敗中國」　面臨中國民族主義者的憤怒

「排球天使」莎賓娜近況曝光！12頭身來台曾轟動　7年變身辣姐姐

希臘、土耳其野火燒爆了　歐盟大氣監控：地中海已成野火熱區

塔利班炸彈攻擊國防部長住處…槍手衝進別墅　阿富汗至少8死20傷

荷蘭F-16伴飛迎接「奧運英雄」　戰機致敬國際早有前例

英鞍馬金牌回國！超萌女兒「接機求抱抱」畫面曝　網一看融化了

美國聯合英澳日　印太地區舉行大規模全球軍演

快訊／日本「新增1.4萬人確診」破疫情以來紀錄！　東京也創新高

中國金牌選手「別毛澤東徽章」上台領獎　恐違奧運憲章IOC要查

KID買房送父母！堅持「改變扶手位置」　貼心設計全為了爸媽：她每次來每次哭

女孩拍淹水照...蟑螂在她背上爬 後方民眾目睹嚇歪：我不敢提醒她

健美女超狂肌力！大腿夾爆西瓜　「3顆花7.5秒」直接刷新世界紀錄

麟洋比愛心！小戴尬露「夠了喔」　周天成見幻象熱焰彈：感覺好貴

未成年騎機車沒戴安全帽闖紅燈 猛撞綠燈左轉騎士！還哀求別報警

柔道男神楊勇緯挑戰「快問快答」　這題答最快！超靦腆反應再圈粉

歐漢聲簽字離婚！「是一輩子的家人」　無法磨合：分開是我們想到最好的方式

黎巴嫩大爆炸「倖存嬰兒」滿周歲　媽分娩遭波及...混亂中勇敢生產

等紅燈驚見巨型蟑螂亂竄後照鏡 「展翅瞬間」騎士嚇壞：X！會飛

開虐！迪麗熱巴10年後再度告白楊洋　他拒絕：我們不合適...望她背影「一滴淚落下」

貝魯特大爆炸滿周年…214死6500傷「高官零責任」　民眾爆氣上街

CNN：日本運動員在奧運「擊敗中國」　面臨中國民族主義者的憤怒

「排球天使」莎賓娜近況曝光！12頭身來台曾轟動　7年變身辣姐姐

希臘、土耳其野火燒爆了　歐盟大氣監控：地中海已成野火熱區

塔利班炸彈攻擊國防部長住處…槍手衝進別墅　阿富汗至少8死20傷

荷蘭F-16伴飛迎接「奧運英雄」　戰機致敬國際早有前例

英鞍馬金牌回國！超萌女兒「接機求抱抱」畫面曝　網一看融化了

美國聯合英澳日　印太地區舉行大規模全球軍演

快訊／日本「新增1.4萬人確診」破疫情以來紀錄！　東京也創新高

中國金牌選手「別毛澤東徽章」上台領獎　恐違奧運憲章IOC要查

快訊／「打球為我帶來了你們」戴資穎：不用替我抱不平

貝魯特大爆炸滿周年…214死6500傷「高官零責任」　民眾爆氣上街

CNN：日本運動員在奧運「擊敗中國」　面臨中國民族主義者的憤怒

單親爸巧遇2正妹！女兒下秒神助攻　結局2500人笑了：後媽自己找

加入臺中市成棒隊　交大「素人左投」明年再選秀

盧碧變強長胖了！剎車「ㄏ字形轉彎」　恐致災風雨4天時程出爐

又一颱風繞過？盧碧路徑讓他傻眼「太故意了」　網：這種的雨才大

Angelababy被造謠「出軌吳亦凡、深夜約會」怒提告！求償金額曝光

林志穎雙胞兒2個月沒出門！　媽媽問「想去哪裡玩」答案超單純

韓32歲女星接受「肝移植手術」　感冒引發嚴重罕病…等1年奇蹟出現

黃金獵犬倒頭栽用屁屁頂爸下巴 還忘情啃腳腳網笑：不怕落枕？

國際熱門新聞

「排球天使」莎賓娜近況曝光　7年變身辣姐姐

中國奪金唱國歌　她比X挨轟辱華

中國羽球「卧槽」女雙慘了！南韓羽協震怒投訴

奧恰洛夫微博稱「戰勝中國台北」　陸網讚賞

中國選手別毛澤東徽章領獎　IOC要查

哈佛研究「每月射精21次」降低罹癌風險

北韓外交官快餓死！「搓背維生」取悅中國人

「劇毒蟲」睡夢中叮咬！　一家三口亡

歐盟：地中海已經成為野火熱區

英鞍馬金牌回國！超萌女兒「接機求抱抱」畫面曝

9歲賤民女孩遭性侵殺害　村民上街抗議

貼文「戰勝台灣」遭出征！奧恰洛夫緊急刪字

阿富汗國防部長炸彈攻擊　至少8死

荷蘭F-16伴飛迎接奧運英雄　國際有前例

更多熱門

相關新聞

東奧最美排球女神！22歲驚人年收曝光

東奧最美排球女神！22歲驚人年收曝光

東京奧運本周日即將畫下圓滿句點，而剩下最後幾天時間，依舊有多項精彩賽事正在競技中。台灣民眾除了高度關注中華隊在本屆東奧的表現上，帥哥美女運動員，也是大家注意的目標。而在排球賽事中，已經有不少球迷都留意到，有一位身高高達197公分的美女球員古妮絲（Zehra Güneş），她的天仙級美貌，連同鄉的吳鳳，都讚嘆不已。

莎賓娜宣布結婚　老公是電商巨頭

莎賓娜宣布結婚　老公是電商巨頭

莎賓娜歷經整形失意　女神回來了！

莎賓娜歷經整形失意　女神回來了！

母熊好心想救落水男　竟遭攻擊企圖溺斃

母熊好心想救落水男　竟遭攻擊企圖溺斃

排球女神莎賓娜獻大銀幕處女作

排球女神莎賓娜獻大銀幕處女作

關鍵字：

莎賓娜排球天使排球女神

讀者迴響

熱門新聞

即／戴資穎罕見動怒「站在場上的不是你」

盧碧詭扭回馬槍！全台強風雨灌4天

阿信教練為什麼當年去不了奧運

正妹按摩爽到熟睡！男技師爬上床連結得逞

小戴返台突PO黑畫面！下秒穿絕美禮服

他下面裂開「菜花繞整圈」！醫脫褲看傻：像傘蜥蜴

大S婆婆直播接「小S來電」吐槽：妳又惹禍了哈哈哈

限時5天！姓名「中7字」手搖飲免費喝

星二代從大陸買進電子煙彈　下場出爐！

赴東奧執法被官員當空氣　台灣裁判倒貼防疫好心酸

19歲小哈利正式出道！　伊能靜發文：你不再是我兒子

麟洋配決勝點被註冊　經濟部證實

江宏傑正式撤掉「IG真愛密碼」　離婚28天再切割福原愛！

「排球天使」莎賓娜近況曝光　7年變身辣姐姐

李洋多領319萬！王齊麟高EQ曝「不在意」原因

更多

最夯影音

更多
KID買房送父母！堅持「改變扶手位置」　貼心設計全為了爸媽：她每次來每次哭

KID買房送父母！堅持「改變扶手位置」　貼心設計全為了爸媽：她每次來每次哭
女孩拍淹水照...蟑螂在她背上爬 後方民眾目睹嚇歪：我不敢提醒她

女孩拍淹水照...蟑螂在她背上爬 後方民眾目睹嚇歪：我不敢提醒她

健美女超狂肌力！大腿夾爆西瓜　「3顆花7.5秒」直接刷新世界紀錄

健美女超狂肌力！大腿夾爆西瓜　「3顆花7.5秒」直接刷新世界紀錄

麟洋比愛心！小戴尬露「夠了喔」　周天成見幻象熱焰彈：感覺好貴

麟洋比愛心！小戴尬露「夠了喔」　周天成見幻象熱焰彈：感覺好貴

未成年騎機車沒戴安全帽闖紅燈 猛撞綠燈左轉騎士！還哀求別報警

未成年騎機車沒戴安全帽闖紅燈 猛撞綠燈左轉騎士！還哀求別報警

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面