「排球天使」莎賓娜近況曝光！12頭身來台曾轟動　7年變身辣姐姐

▲「排球天使」莎賓娜搖身成熟美女。（圖／翻攝自IG／altynbekova_20）

記者柯沛辰／綜合報導

哈薩克國家隊女排成員莎賓娜2014年來台比賽，憑藉天使臉孔和120公分大長腿，被封為「12頭身美少女」，引發話題。如今7年過去了，隨著東奧賽事登場，許多人不約而同想起這位「排球天使」。事實上，莎賓娜去年已成為人妻，IG近照更是多了幾分成熟韻味。

莎賓娜（Sabina Altynbekova）2014年來台參加亞洲青年女子錦標賽，年僅18歲，因為洋娃娃般的外型、182公分的高挑身材、姣好的比例，加上氣質清新脫俗，被許多人封為「排球女神」，轟動一時。

▲莎賓娜昔日清新脫俗，成為全台焦點。（圖／翻攝自IG／altynbekova_20）

之後，不僅有日本節目請她上節目，還拍攝寫真集及廣告，甚至有個日本經紀人，如同半個藝人，連哈薩克總統都找她擔任體育親善大使。

2015年9月，莎賓娜加入日本企業所屬的GSS陽光隊，網友發現莎賓娜妝容風格漸漸改變，除了嘴唇變厚、鼻樑變挺、鼻頭變尖，臉頰的蘋果肌也比以往更大，似乎正從少女轉型成網紅，讓不少粉絲相當錯愕，更遭日媒批評「飄出塑膠味」、「女神崩壞」。

▲莎賓娜爆紅後，轉往日本發展，但時間不長。（圖／翻攝自IG／altynbekova_20）

接二連三的惡評，讓莎賓娜一度意志消沉，後來在父親開導下，她選在賽季開始前，以身體健康為由，請假返回哈薩克治療，直到隔年4月約滿便不再續約。回到哈薩克後，她埋頭苦練，從淪落替補拚上先發國手，更考上最高學府阿利法拉比大學，相當激勵人心。

2020年12月，24歲莎賓娜宣布結婚，對象是一位身高超過185公分的哈薩克電商巨頭，兩人頗為登對。許多粉絲又驚又喜，紛紛在聖誕節送上祝福。

如今莎賓娜邁入人生新階段，常常在IG上分享與丈夫遊山玩水的恩愛照片，羨煞不少人，稱她根本是「人生勝利組」。從近期照片來看，也能發現莎賓娜留了一頭旁分的長捲髮，配上各種穿搭、妝容，整個人更顯成熟，如同時尚名媛。

▼莎賓娜去年升格人妻，常常分享婚後生活。（圖／翻攝自IG／altynbekova_20，下同）

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