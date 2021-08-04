居家新舊物品斷捨離　台東縣「邁向極簡之路」線上講座

▲專家將教導民眾如何邁向極簡之路。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

疫情期間，民眾宅在家可以做什麼呢？，臺東縣環境教育中心將於11日下午2點30分至4點30分推出「邁向極簡之路雜物再見整理課」線上講座，民眾從課程能夠瞭解極簡生活及斷捨離心法，學習雜物整理清除術及收納技巧。

臺東縣政府表示，防疫日常生活中，民眾在家中生活的時間變長，邀請民眾趁宅在家期間一同整理居家雜物進行一場身心靈的斷捨離，釋放家中被無形壓縮的空間。

一起來整理家中很少看到、用到，甚至早就忘記存在的物品，將物品釋出並藉由實行共享經濟理念，讓不常使用的新舊物品，透過線上二手平台交易及轉贈或捐贈公益組織，延長物品的壽命、減少浪費，用斷捨離在疫情期間創造暖流，為環境與社會盡一份心力！



環保局指出，這次推出線上雜物再見整理課程邀請臺灣專業整理師與民眾分享極簡生活及斷捨離心法，透過引導訂定雜物清除計畫，釐清生活中所需物品，讓物品重獲新生也減少垃圾的產生，邀請民眾一起邁向極簡之路，讓生活更佳友善環境，更詳細線上講座資訊請見臺東縣環境教育中心臉書粉絲專頁(https://www.facebook.com/ttceeec/ )或洽詢臺東縣環境教育中心服務專（089-359049）。

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