　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英鞍馬金牌回國！超萌女兒「接機求抱抱」畫面曝　網一看融化了

記者張寧倢／編譯

台灣「鞍馬王子」李智凱以總分15.400在東奧勇奪銀牌，賽後他坦言，有一部分還是帶有飲恨的心情，「這一次我還是沒有打敗Max」。而達成奧運鞍馬2連霸的英國好手惠特洛克（Max Whitlock）也在3日返國，老婆為他來場驚喜接機，女兒興奮衝上前，不僅讓這位鞍馬霸主一秒融化，也萌翻百萬網友。

▲▼東奧鞍馬金牌得主惠特洛克返回英國，女兒接機萌翻網友。（圖／翻攝自推特@maxwhitlock1）

▲東奧鞍馬金牌得主惠特洛克返回英國，女兒接機萌翻網友。（組圖／翻攝自推特@maxwhitlock1、路透社）

根據《每日郵報》報導，經過14小時航程後，28歲的體操好手惠特洛克與其他英國選手一起降落倫敦希斯洛機場（Heathrow Airport），這次東奧結束後，惠特洛克生涯已累計3金3銅，共計6面奧運獎牌，但令他意外的是，妻小竟然瞞著他偷偷來接機，等選手們到達入境大廳，女兒薇洛（Willow）就蹦蹦跳跳地跑上前，熱情歡迎爸爸回家，讓惠特洛克一秒融化。

惠特洛克將影片PO上推特，不到一天就吸引116萬次觀看數、5.4萬人按讚，其中可以看到惠特洛克將女兒抱在懷裡，而薇洛似乎是非常想念爸爸，被放下來之後還再次向他討抱抱，讓惠特洛克在文中感動地說，「家人對我保密，所以我以為他們不會來機場接我，哇，回家的感覺真好！」

▲英國體操好手惠特洛克（Max Whitlock）。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國體操好手惠特洛克生涯迄今共獲得6面奧運獎牌。（圖／達志影像／美聯社）

而薇洛可愛的模樣萌翻也推特網友，有人留言稱，「太可愛了！」、「我夢想成為一名父親，希望有一天也能擁有這樣的時刻」、「薇洛看到爸爸已經興奮到不停跳來跳去」、「一個小女孩和爸爸之間的可愛時光，這畫面可能比贏得金牌更美好」、「這比金牌更加珍貴（金牌也是當之無愧）」、「她不在乎什麼金牌，只是單純很高興能見到爸爸」、「孩子的擁抱是無價的」。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

涼感被、涼感保潔墊限時超低價　一夜好眠只要588元起

ET快訊
李洋父親曾是「七海內衛」近身護蔣經國　與兒組雙打也奪冠
正妹網紅關濾鏡「秒變回50歲大媽」　網嚇哭喊：我不相信
都是金牌！李洋多領319萬　王齊麟曝「不在意」原因
麟洋回台！李洋揭「深情對望」主因　曝2472萬獎金怎花
快訊／雄獅旅遊員工確診　匡列5同事「3人PCR結果出爐」
快訊／李應元請辭駐泰國代表　總統府准辭
BNT疫苗打青少年指揮中心准了！　疾管署更新適用對象
颱風逼近「各地大雨時程表」出爐　盧碧明午後先「從這登陸」
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英鞍馬金牌回國！超萌女兒「接機求抱抱」畫面曝　網一看融化了

美國聯合英澳日　印太地區舉行大規模全球軍演

快訊／日本「新增1.4萬人確診」破疫情以來紀錄！　東京也創新高

中國金牌選手「別毛澤東徽章」上台領獎　恐違奧運憲章IOC要查

北韓外交官快餓死！只能「搓背維生」取悅中國人　連老婆也要下海

瑞典「撐竿跳天才」曾飛6m18！首闖奧運就摘金　無緣刷新世界紀錄

奧恰洛夫微博稱「戰勝中國台北」　陸網讚賞：好尊重中國好喜歡！

澳洲選手離開東奧前「房間弄出洞」　機上酗酒還嘔吐！道歉免懲處

快訊／捷克2列火車相撞！證實「未依號誌減速」　釀2死50傷

韓麥當勞爆「使用過期食材」！公司證實　網震怒：想起4年前漢堡病

外送員求耽誤幾秒「幫你過生日」 壽星妹驚喜接5訂單笑翻：好感動

大陸羽球女雙講「臥槽」被投訴 陸網嗆南韓輸不起：是Watch out

蔡依林轉PO戴資穎「抱緊緊」遭陸網出征！　鬼鬼也捲風波…親回粉絲：真心沒那意思

驚悚！轎車在國道連續變換車道 下秒失控自撞分隔島...車頭全毀

郭婞淳、李智凱兔子帽賣萌必蒐藏！　大爆練習祕密..小心槓鈴飛過去XD

白俄選手得罪教練被逼棄權回國　機場拒登機！波蘭啟動庇護程序

小S發文挺戴資穎..「國手2字」遭出征　丟了代言她無奈：讓我靜一靜好嗎？

嘉義大淹水！池塘魚「偷溜大街上」　水深及膝...店家嘆：不知損失多少

車輛違停被拍照！早餐店員工爆氣 嗆民眾「檢舉達人是垃圾」還搶手機

模仿舉重女將大喊「馬英九」！　下秒扛紅桌落漆...摔地網笑翻

英鞍馬金牌回國！超萌女兒「接機求抱抱」畫面曝　網一看融化了

美國聯合英澳日　印太地區舉行大規模全球軍演

快訊／日本「新增1.4萬人確診」破疫情以來紀錄！　東京也創新高

中國金牌選手「別毛澤東徽章」上台領獎　恐違奧運憲章IOC要查

北韓外交官快餓死！只能「搓背維生」取悅中國人　連老婆也要下海

瑞典「撐竿跳天才」曾飛6m18！首闖奧運就摘金　無緣刷新世界紀錄

奧恰洛夫微博稱「戰勝中國台北」　陸網讚賞：好尊重中國好喜歡！

澳洲選手離開東奧前「房間弄出洞」　機上酗酒還嘔吐！道歉免懲處

快訊／捷克2列火車相撞！證實「未依號誌減速」　釀2死50傷

韓麥當勞爆「使用過期食材」！公司證實　網震怒：想起4年前漢堡病

她PO三道菜照狂喊「不要再聞了」　網友重看3次才懂：完美隱身

黃金右臂鄭兆村首登奧運　鄭文燦：謝謝代表台灣進入田徑最高殿堂

女獨住40坪房喊「寂寞空虛」！過來人推完美坪數：一人住剛剛好

23歲女星轉行全裸做菜只穿圍裙　「12:30動作太大」網驚：要走光了

畢業歌活動倒數三天！黑馬強校雙溪、慧燈急起直追

中職5球團有共識　下半季周一不排比賽

《山河令》張哲瀚剛否認結婚！　疑女方發文曝光了：交往4年

正德上半年EPS 0.66元　決定加造兩艘節能新船

每餐期限量50位！新板希爾頓Buffet改推海陸套餐吃到飽　千元吃得到

賽前突接阿姨過世　美國體操女王拜爾絲克服心裡障礙

低胸大眼妹「建國高賣玉蘭花」網暴動！　本人是她！背後殘酷事實曝光

國際熱門新聞

貼文「戰勝台灣」遭出征！奧恰洛夫緊急刪字

中國奪金唱國歌　她比X挨轟辱華

「劇毒蟲」睡夢中叮咬！　一家三口亡

中國羽球「卧槽」女雙慘了！南韓羽協震怒投訴

哈佛研究「每月射精21次」降低罹癌風險

東奧落跑選手流浪時「睡廢車、有人請吃飯」

專家：看到奇景「方塊海」快上岸　非常危險

辛度奪銅歸國行程曝光　總理被罵了

英19歲正妹「罵髒話」太可愛　東奧奪銀爆紅！

9歲賤民女孩遭性侵殺害　村民上街抗議

奧恰洛夫微博稱「戰勝中國台北」　陸網讚賞

世界羽聯「有聲音」台語致敬戴資穎　台網友讚爆

海地總統遺孀：嚥氣前他還相信保鑣

即／美國五角大廈旁發生槍擊封鎖

更多熱門

相關新聞

周天成看戰機伴飛：更努力帶榮耀給台灣

周天成看戰機伴飛：更努力帶榮耀給台灣

中華羽球代表隊在東奧取得1金1銀的佳績，4日榮耀歸國，男單一哥周天成第2度踏上奧運殿堂，最終止步8強，他賽後才公開自己出發前右腳踝不適，還好有物理治療師高敏珊不分日夜幫他治療，才能上場比賽。他也談到政府派出幻象戰機伴飛還射出熱焰彈，誓言「一定會更加努力，把榮耀帶給台灣。」

美國鉛球女將奪牌接噩耗　母親驟逝

美國鉛球女將奪牌接噩耗　母親驟逝

台灣奪11牌破紀錄　公衛專家揭「東奧疫情得獎理論」

台灣奪11牌破紀錄　公衛專家揭「東奧疫情得獎理論」

周天成：熱焰彈每顆好貴的感覺

周天成：熱焰彈每顆好貴的感覺

王子維最想「媽媽的味道」

王子維最想「媽媽的味道」

關鍵字：

奧運東京奧運東奧籌備東奧花邊熱點東奧英國東奧體操惠特洛克鞍馬

讀者迴響

熱門新聞

五倍券要來了！實體+數位同步發行　一招直接領現金

歐漢聲7年婚姻驚傳簽字離婚！夫妻失和狂吵架

限時5天！姓名「中7字」手搖飲免費喝

19歲小哈利正式出道！　伊能靜發文：你不再是我兒子

戴資穎、麟洋配下午返國　4架幻象2000將升空伴飛

貼文「戰勝台灣」遭出征！奧恰洛夫緊急刪字

中國奪金唱國歌　她比X挨轟辱華

颱風盧碧明逼近　放颱風假機率曝

打疫苗不適！4種普拿疼「買這款就錯了」

才打BNT輝瑞！女歌手不幸確診「冒警示4症狀」

星二代從大陸買進電子煙彈　下場出爐！

林丹讚小戴實力比較好　但陳雨菲「贏在這1點」！

「輪胎蓋買賣」神秘經營30年　網猜老闆身份炸了

叫「俊傑家宇」免費吃龍蝦

空軍少將索賄4500萬　竟把2600萬現鈔當冥紙燒了

更多

最夯影音

更多
外送員求耽誤幾秒「幫你過生日」 壽星妹驚喜接5訂單笑翻：好感動

外送員求耽誤幾秒「幫你過生日」 壽星妹驚喜接5訂單笑翻：好感動
大陸羽球女雙講「臥槽」被投訴 陸網嗆南韓輸不起：是Watch out

大陸羽球女雙講「臥槽」被投訴 陸網嗆南韓輸不起：是Watch out

蔡依林轉PO戴資穎「抱緊緊」遭陸網出征！　鬼鬼也捲風波…親回粉絲：真心沒那意思

蔡依林轉PO戴資穎「抱緊緊」遭陸網出征！　鬼鬼也捲風波…親回粉絲：真心沒那意思

驚悚！轎車在國道連續變換車道 下秒失控自撞分隔島...車頭全毀

驚悚！轎車在國道連續變換車道 下秒失控自撞分隔島...車頭全毀

郭婞淳、李智凱兔子帽賣萌必蒐藏！　大爆練習祕密..小心槓鈴飛過去XD

郭婞淳、李智凱兔子帽賣萌必蒐藏！　大爆練習祕密..小心槓鈴飛過去XD

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面