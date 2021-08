快訊／捷克2列火車相撞！證實「未依號誌減速」　釀2死50傷

▲捷克發生火車對撞事故。(圖/Policie ČR,下同)



記者張方瑀/綜合報導

捷克在當地時間4日上午8時左右,發生嚴重火車相撞意外,造成2人死亡、至少50人受傷,目前已出動直升機進行搶救,情況相當嚴重。

根據《Mirror》報導指出,捷克當地時間4日上午8時左右,兩列火車在捷克和德國交界處的Milavče相撞,造成2人死亡、至少50人受傷,直升機和救難隊已出動搶救,死傷人數還有可能攀升。

副總理哈夫利切克(Karel Havlicek)表示,當時其中一列火車未減速等待通過信號,直接和另一列火車相撞,「情況非常嚴重。」

現場救難人員向媒體表示,有2人當場死亡,另外7人重傷,還有31人受傷正等待治療。鐵路管理局也證實,兩列火車是在Domazlice和Blizejov兩站之間相撞,目前已出動4架直升機、12輛救護車待命。

2 dead, 7 critically and 31 injured



Two trains collided near Pilsen : Ex 351 from Munich to Prague and regional train from Pilsen to Domazlice.



Source: https://t.co/kISz6aDAlq



CC @EuropeByRail @seatsixtyone @_DiningCar @TrainTracksEU pic.twitter.com/13lFsqRAqB