新北+14回到雙位數「家庭群聚偏多」！　本土確診地圖曝

▲0804本土單日新增地圖。（圖／ETtoday）

記者施怡妏／綜合報導

指揮中心今公布新增20例COVID-19確定病例，無新增死亡。其中，新北市單日新增14例，相較之前較多，指揮官陳時中說明，個案中大多是家庭群聚，目前都已經匡列起來。《ETtoday新聞雲》製作「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，以地圖方式呈現數據，方便讀者迅速掌握全台最新狀況。

個案分布以新北市14例最多，其次為臺北市5例、桃園市1例；其中16例為已知感染源、4例關聯不明將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

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指揮中心表示，今日新增20例本土病例，其中16例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為9例男性、11例女性，年齡介於20多歲至70多歲，發病日介於今年7月24日至8月3日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月2日累計公布14,503位確診個案中，已有12,957人解除隔離，解隔離人數達確診人數89.3%。

▲0804全台病例總數地圖。（圖／ETtoday）

指揮中心統計，截至目前國內累計2,128,419例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,111,269例排除)，其中15,742例確診，分別為1,275例境外移入，14,414本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計108例移除為空號。

全台今年已累計 14,358 名本土確診，以下為2021年1月1日至今，各縣市本土確診病例的人數分布。（紅字為有新增確診之縣市）

北北基

新北市 6,808 人

台北市 4,811 人

基隆市 313 人

桃竹苗

桃園市 774 人

新竹市 40 人

新竹縣 110 人

苗栗縣 549 人

中彰投

台中市 202 人

南投縣 37 人

彰化縣 268 人

雲嘉南

雲林縣 21 人

嘉義縣 30 人

嘉義市 10 人

台南市 49 人

高屏

高雄市 91 人

屏東縣 48 人

宜花東

宜蘭縣 98 人

花蓮縣 68 人

台東縣 22 人

澎金馬

澎湖縣 5 人

金門縣 0 人

連江縣 4 人