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4男性侵9歲賤民女孩「焚屍滅證」　村民連3天上街怒吼

▲▼ 印度9歲賤民女童遭性侵後殺害，村民上街抗議。（圖／達志影像）

▲ 附近村民連續3天上街頭示威。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度發生一起驚悚案件，一名賤民女童日前出門後失蹤，未料竟遭性侵後殺害。4名嫌犯向家屬謊稱死因，疑似為滅證而擅自將其遺體火化，導致家人只來得及取回部分屍骨。這起事件點燃眾怒，德里的民眾已經連續3天上街頭示威，政界人士也出面為賤民發聲。

綜合當地媒體報導，這起事件發生於德里坎登門（Delhi Cantonment），受害的9歲女童屬於種姓制度中最底層的達利特人（Dalit），即為賤民，1日下午到家附近一座火葬場取飲水機的水，家人半小時後卻接到一通告知他們女童觸電身亡的電話。

女童母親趕到火葬場時，1名神職人員及3名工作人員給她看女童手上燒傷的痕跡，宣稱她在取水時電死，嘴唇已經變成藍色。他們要求這名母親不要報警，否則法醫在驗屍過程中會摘除她的重要器官拿去賣，未經家屬同意便匆忙將屍體火化。女童母親和親戚無法撲滅火焰，最後只取回女童屍體的腿部。

這起事件震驚村民，當晚近200人衝進火葬場，要求以性侵及謀殺罪名逮捕嫌犯。受害者鄰居質疑，「若是觸電案件，他們為何不報警，也不把屍體送到醫院？為什麼急著火化？而且當時已經很晚，火葬場下午6點後是不能火化的，他們為什麼沒有經過父母同意就這麼做？我們懷疑這是一起性侵後殺人的案件」，並要求警方調閱火葬場監視器畫面。

▲▼ 印度9歲賤民女童遭性侵後殺害，村民上街抗議。（圖／達志影像）

▲ 示威民眾抗議總理莫迪不重視當地治安。（圖／達志影像）

德里警方說明，4名嫌犯已依謀殺、性侵及刑事恐嚇罪嫌被立案，犯罪現場調查組及法醫已赴火葬場蒐證，以便進一步調查，但社群媒體上要求當局迅速採取行動的聲音仍不斷湧入。

東京奧運進行之際，拿下銅牌的羽球選手辛度（Pusarla Venkata Sindhu）及女子曲棍球隊等表現出色的女性經常被稱為「國家的女兒」。印度國會議員甘地（Rahul Gandhi）則針對這名9歲女童的事件出面表示，「賤民孩童也是這個國家的女兒。」

德里首席部長基里瓦爾（Arvind Kejriwal）也在推特上表示，「9歲女童遭到蹂躪後謀殺，這是極其可恥的，這座城市的法律與秩序有必要加強，被告必須盡快被判死刑」，承諾親自前往慰問家屬。賤民領袖阿扎德（Chandra Shekhar Azad）也前往抗議現場，與死者家屬會面。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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