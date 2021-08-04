快訊／我國疫苗覆蓋率達34.41%　劑次人口比來到36.19%

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行指揮中心指揮官陳時中宣布，昨日接種人數比較少，共有8萬6554人接種疫苗，整體疫苗涵蓋率達到34.41%，劑次人口比來到36.19%。

中央流行疫情指揮中心今（4）日公布國內新增21例新冠肺炎確定病例，分別為20例本土及1例境外移入；另確診個案中無新增死亡。而近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月2日累計公布14,503位確診個案中，已有12,957人解除隔離，解隔離人數達確診人數89.3%。

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根據指揮中心統計，目前國內AZ疫苗在各縣市還有44.1萬，另有將完成檢驗封緘準備放行的58萬，預期提供現在正在進行的第四輪接種後就所剩無幾；至於莫德納疫苗還有67.9萬，目前有10萬劑在各縣市醫院，如果加上下一輪接種51.9萬，估計中央掌握約剩4~5萬劑莫德納，接下來的疫苗接種供應，得視近期國際採購疫苗抵台狀況，或高端國產疫苗數量累積情況。

新冠疫苗預約平台重啟後昨日中午12點結算，指揮中心公布最新第五輪將提供莫德納疫苗，預估符合資格人數51.9萬人，其中能接種第一劑的是7/19中午12時之前登記打莫德納的「65歲以上長者」以及「55歲以上第九類對象」，一共45.1萬人，8月5日上午10點開放預約，8月11日至8月17日施打。