連換兩支iPhone都跳「1警告」　苦主哭拿到機王！果粉驚：從沒遇過

▲示意圖。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者施怡妏／綜合報導

隨著科技越來越進步，各廠牌的手機越出越新穎，吸引消費者的目光，但有女網友抱怨，連續買了兩支iPhone手機，結果都遇到一樣的問題，使用到一半時會跳出「圖示警告」，不知道該怎麼解決，哭喊「這是不是所謂的機王？」對此，不少網友震驚，「從來沒遇過」。

女網友在臉書「爆怨2公社」發文，本來是使用iPhone 12 Pro，但系統卻常常顯示手機過熱，跳出溫度計的警告畫面，要求使用者「等iPhone冷卻後才能再度使用」，起初以為是手上的手機有問題，因此賣掉，換了iPhone 12 Pro Max，結果卻還是出現一樣的警示畫面。

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她崩潰表示，「在換的時候跪天跪地，還是被我中獎了，這是不是所謂的機王？求解各位大大們，我的荷包已經變瘦了，不能這樣下去了」。





▲手機跳出溫度過高的警示。（圖／翻攝自爆怨2公社）

貼文一出，不少網友驚訝，直呼「根本沒遇過」，「我拿12pro max第一天開賣的第一批，瘋狂打電動看影片，從來沒出現過溫度計，而且電池健康度97%」、「12pro max 沒遇過，應該拿到機王了」、「有這種畫面喔？我用了那麽久竟然不知道耶」。

但也有相同經歷的網友表示，「我也是， 回沒幾則訊息，手機就爆炸的燙，程式也會卡卡的」、「我也中過，放在電爐旁邊，一邊煮菜一邊看食譜」、「我只遇過一次，因為保護殼沒散熱的功能」、「我之前剛買到一兩個月就開始這樣，然後閃退，最後去維修中心，我拿到機王，主機板異常」。

根據蘋果官網指出，當手機出現溫度過高的警示，若要盡快恢復裝置的使用，請將裝置關機，並移到較涼爽的環境中冷卻。也建議使用者，請在攝氏 0 度至 35 度（華氏 32 度至 95 度）的環境溫度中使用 iOS 裝置，低溫或高溫可能會導致裝置為調節溫度而改變行為。