射精有益健康！哈佛研究「每月噴21次」降3成罹癌機率　曝更多好處

▲研究顯示，男性平均每月射精21次以上，可降低罹患前列腺癌的風險。（示意圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合報導

俗話說「一滴精十滴血」，即便到了21世紀仍舊有不少人抱持著如此錯誤觀念，認為過度的射精可能會造成元氣大損，這讓部分男性對於自慰有著錯誤的想法。不過如今，美國哈佛大學一項研究再次證實，男人平均每個月射精超過21次以上，可以大幅降低罹患前列腺癌的風險達3分之1。

根據《每日郵報》，美國哈佛大學從1992至2010年之間針對近3萬2千名20多歲至40多歲的男性做研究，發現若男性每個月的射精21次，其罹患前列腺癌的風險比每個月只射精4至7次的男性還要低上3分之1，儘管尚未釐清射精與罹患前列腺癌與否的作用關係，但該份報告已成功登載至學術雜誌《歐洲泌尿學》（European Urology）。

美國癌症協會表示，前列腺癌是除了皮膚癌之外，在美國男性中最常見的癌症，高達8分之1的男性一生中會被診斷出前列腺癌，而平均每年會新增25萬起病例。儘管尚未有研究定論射精與罹患前列腺癌之間的關係，但數據卻表明了射精的確可以消除前列腺中的致癌物質、降低炎症，且可減輕男性的壓力與焦慮，並有效改善睡眠品質。

根據統計，2021年底前將會有超過24萬8500名男性被診斷罹患前列腺癌，而有超過3萬4000人將因此死亡。作者表示，「這些發現提供額外的統計數據，證實生活中更頻繁的射精，對於降低前列腺癌的罹病風險具有有益的作用。」

不過，學界從過去以來對這一說法仍普遍抱持爭議！2004年哈佛大學一項研究發現射精與前列腺癌兩者之間並沒有關係；2003年澳洲的一項研究發現，成年早期經常射精的男性，在之後會大幅降低罹癌的風險；2008年劍橋大學一項研究則持相反結果，表示前列腺癌的發病機率隨著手淫的頻繁而增加。

另外，除了具有遺傳因素的男性更容易罹患前列腺癌，經常吸菸、大量食用乳製品，或是肥胖者，也會增加罹病風險。

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