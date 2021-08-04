8年前墜馬「失明」瀕死！英馬術女神奪金秒call媽　講1句話就爆哭

▲英國馬術選手麥克尤恩（左）、蘿拉（中）及唐南（右）在東奧馬術團體三項賽中奪得金牌。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

英國馬術選手蘿拉（Laura Collett）8年前意外墜馬，傷勢嚴重差點喪命，也導致右眼永久失明，但是，她卻堅強復健並且重拾熱愛的運動，終於在東奧馬術團體三項賽中奪得金牌，也是英國近50年來首度在該項目奪冠。她一下場立刻打電話給母親報喜，但才剛說完「媽媽，我們得金牌了」，便止不住感動淚水，當場大哭。

綜合BBC、《每日郵報》報導，蘿拉8年前在漢普郡（Hampshire ）的一場越野障礙賽（Cross-country）摔倒，且遭馬匹直接壓在身上，她回憶，那一瞬間還以為自己死了，之後因肝臟撕裂傷、肺部刺穿、肩膀骨折、2根肋骨斷裂而昏迷6天，最後甚至失去右眼視力，「但我適應得相對較快，在這場競賽中，必須學習應對所有遇上的狀況」。

▲蘿拉8年前墜馬險死，如今卻能夠出征東奧並且奪回金牌。（圖／達志影像／美聯社）

蘿拉在單親家庭長大，在母親崔西（Tracey Collett）的耳濡目染下，愛上馬匹與馬術；儘管財務拮据，媽媽仍咬牙租下一間附有馬廄的房屋，讓她能夠一直與馬兒相處在一起。

蘿拉表示，許多人質疑，她經歷如此嚴重的意外後，是否能夠再次坐上馬鞍甚至參加奧運，「但這一切都讓我想要證明所有人都錯了」。她感謝母親、家人、馬兒搭檔「倫敦52」（London 52）、兩位隊友麥克尤恩（Tom McEwen）及唐南（Oliver Townend），「站在這裡不只是夢想成真而已……我能夠活著已經非常幸運，遑論從事自己熱愛的工作」。

涼感被、涼感保潔墊限時超低價 一夜好眠只要588元起

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast