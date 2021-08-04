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英19歲正妹奪銀瞬間瘋傳！「罵髒話」太可愛爆紅　IG絕美私照曝光

記者張寧倢／編譯

英國19歲田徑女將霍金森（Keely Hodgkinson）在3日東奧女子800公尺決賽中，以1分55秒88的成績奪得銀牌，距離英國上次在此項目中獲得獎牌，已經是17年前。霍金森賽後情緒激動，不小心爆粗口說出「What the FXXX?」隨著這段影片爆紅，她個人IG追蹤數也瞬間漲至5.5萬。

▲▼英國19歲田徑女將霍金森（Keely Hodgkinson）3日東奧女子800公尺決賽中，以1分55秒88的成績奪得銀牌。（圖、組圖／路透）

▲英國19歲田徑選手霍金森（Keely Hodgkinson）於東奧女子800公尺決賽中奪得銀牌。（組圖／路透）

據《每日郵報》報導，英國中距離田徑名將霍姆斯（Kelly Holmes）於2004年雅典奧運奪下800與1500公尺共2面金牌後，英國睽違17年，終於在這次東奧由霍金森在800公尺項目中再度奪牌，這位19歲的年輕小將拿下銀牌後欣喜若狂，情緒激動的她還不小心脫口說出「What the FXXX?」（搞什麼鬼？）這段畫面全程被BBC體育台直播到全英國，恭賀她奪獎的同時，也有許多人因為這樣而被霍金森圈粉。

▲▼英國19歲田徑女將霍金森（Keely Hodgkinson）3日東奧女子800公尺決賽中，以1分55秒88的成績奪得銀牌。（圖、組圖／路透）

▲霍金森奪銀後太激動，不小心爆粗口，卻反而因此圈粉。（圖／路透）

據報導，今年3月，霍金森才成為50多年來參加歐洲室內田徑錦標賽中，最年輕的英國選手，出賽東奧前她還向《衛報》透露，自己最喜歡的選手其實是「跳水王子」戴利（Tom Daley），霍金森年僅10歲時代表學校參加游泳比賽，還曾經為此和父親有過爭論，「他說我跑步比游泳表現更好，我很生氣，但我最終還是去了當地社團，開始被田徑運動所吸引。」

▲▼英國19歲田徑女將霍金森（Keely Hodgkinson）在東奧400公尺項目奪銀。（圖／翻攝自IG／@keely.hodgkinson）

▲霍金森原本是游泳選手，在父親勸說下才專注於田徑運動。（圖／翻攝自IG／@keely.hodgkinson）

看似平順的霍金森，10多歲時左耳曾長出一顆腫瘤，這讓她不能走得太快，根本無法快速跑步，幾乎被迫停止比賽，雖然腫瘤沒有癌變，但仍需要動手術切除，這是一項極容易對運動表現造成毀滅性後果的精密手術，所幸現在霍金森已經康復，代價是左耳聽力只剩下5％。最終，她打破霍姆斯在1995年創下的英國紀錄與歐洲青少年紀錄後，更以1分55秒88的成績打破2屆奧運金牌的1分56秒21的紀錄。

▲▼英國19歲田徑女將霍金森（Keely Hodgkinson）3日東奧女子800公尺決賽中，以1分55秒88的成績奪得銀牌。（圖、組圖／路透）

▲霍金森以1分55秒88的成績摘銀，突破前2屆奧運紀錄。（圖／路透）

值得一提的是，推特上許多英國網友紛紛轉發霍金森奪牌罵髒話的影片，並留言鼓勵稱，「做得好，Keely，你想罵幾次就罵幾次！」霍金森本人則是幾乎不敢置信，連面對教練也說不出話來，發表感言時她說，「我無以形容，這對我來說意義重大，感謝過去幾天內所有傳訊息給我的人，如果奧運辦在去年，我可能就不會在這裡了，但突如其來地，它多給我一年的時間來成長，並與這些女孩們同場競爭。」

▲▼英國19歲田徑女將霍金森（Keely Hodgkinson）在東奧400公尺項目奪銀。（圖／翻攝自IG／@keely.hodgkinson）

▲霍金森在個人網路社群中PO出美照。（圖／翻攝自IG／@keely.hodgkinson）

▲▼英國19歲田徑女將霍金森（Keely Hodgkinson）在東奧400公尺項目奪銀。（圖／翻攝自IG／@keely.hodgkinson）

宇宙人外信 》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字 ★

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