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韓麥當勞爆「使用過期食材」！公司證實　網震怒：想起4年前漢堡病

▲▼韓國麥當勞（圖／記者羅翊宬攝）

▲南韓某間麥當勞驚爆刻意使用過期食材。（圖／記者羅翊宬攝）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓首爾一間麥當勞近日遭到韓媒《KBS》爆料，疑似重複使用已過期的食材，透過重新製作有效日期標籤，將標籤貼上早已過期、且本該丟棄的漢堡餅與薄餅皮。消息一出後，韓國麥當勞今（4）日證實，經過調查後發現確實有此現象，強調是打工生做出錯誤的判斷。南韓網友憤怒表示，想起4年前的「漢堡病事件」。

根據《韓聯社》、《韓國日報》，首爾某間麥當勞被爆料使用已過期的食材，並將重新輸入有效期限的標籤貼在已過期的食材上，藉此「延長」食材的有效期限。對此，韓國麥當勞4日發出新聞稿解釋，「根據內部調查結果，確實有將有效期限已過的標籤，重新輸出、並貼在已過期的食材上。目前已依據公司內部的規定，針對該案做出嚴格的懲處。」

韓國麥當勞相關人士則表示，「這起事件是由該名職員的錯誤判斷下所造成，總公司絕對沒有下達這種指令，目前已召開人事委員會針對該員工做出懲戒。」

報導指出，一旦製品過期，麥當勞在原則上會即時廢棄處理。而韓國麥當勞也承諾，未來會強化賣場食材檢驗制度，傳達遵守食品安全方針，並加強職員訓練，以防止類似事件再度發生。

不過，《KBS》在報導中引述麥當勞前員工的說法，表示一介打工生根本不可能做出決定，將有效期限標籤重新輸入後，再將標籤貼上已過期食材，「能做出這種決定的人，只有店長或副店長才能辦到，而且其他間麥當勞也會重新貼上有效期限標籤。」

南韓網友對此相當氣憤，表示想起2016年9月震驚南韓社會各界的「麥當勞漢堡病事件」。據悉，當時年僅4歲的女童在京畿道平澤市一間麥當勞吃漢堡，沒想到2至3個小時後開始腹痛，經過3天後住進加護病房，被醫師診斷罹患漢堡病（溶血性尿毒症候群，HUS），最後留下後遺症，被判定腎臟障礙2級。

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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