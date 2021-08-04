北韓外交官快餓死！只能「搓背維生」取悅中國人　連老婆也要下海

▲從中國遼寧省丹東市望去，可以看到邊境上的北韓士兵。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

全球新冠肺炎疫情已持續超過1年半，為防堵病毒從國境滲透，北韓（朝鮮）從中國爆發疫情後便立刻嚴格實施封鎖邊境，然而此舉卻造成旅居海外的外交官與貿易人士有家歸不得，駐外公館更因為金援短缺面臨關閉危機。為求生存，旅居中國的北韓外交官只能在三溫暖「搓背維生」，甚至動員妻子下海幫忙。

根據韓媒《朝鮮日報》，北韓經濟因疫情而受到嚴重打擊、民生物資短缺，加上近年因核武慘遭國際社會實施經濟封鎖，就連該國最高領導人金正恩都曾在7月27日老兵大會演說上表示，國內的經濟情況已經糟糕到可以說是瀕臨戰爭邊緣的狀態。由此可知，不僅首都平壤與國內經濟遭受重創，就連派駐海外的使館也因疫情而快撐不下去。

一名熟稔北韓外交的消息人士透露，「據我所知，派駐中國的部分北韓外交官與貿易人士在生活上面臨困難，因此他們前往三溫暖上班，以替客人搓背維生。搓背不僅可以在隱瞞自己身份的狀況下維生，也因為主要在晚間從事這份工作，因此可以兼兩份工作。據說收入非常可觀，因此就連外交官或貿易人士的妻子也常至三溫暖兼差。」

該名外交消息人士補充，平壤當局只寄給外交官運作使館的金錢，然而使館本身的月租卻不包含在內，更遑論外交官已經數個月以來未能從本國領到月薪，而貿易人士則因國境封鎖，不僅因此收入銳減、甚至因為繳不出辦公室的租金而遭到驅趕，為求生存，只好到三溫暖做搓背的工作。

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