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中國奪金唱國歌　她「舉雙手比X」！美鉛球銀牌挨轟辱華

記者吳美依／綜合報導

東奧美國鉛球選手桑德絲（Raven Saunders）1日決賽奪下銀牌，站在頒獎台高舉「X」手勢，替受壓迫者發聲，但卻因為當時正在播放中國國歌，惹怒中國媒體與網友。中國官媒《環球網》特地撰文痛批此舉「蹭熱度」且非常不尊重，一些微博網友也火力全開留言狂酸。

▲▼東奧美國鉛球選手桑德絲（Raven Saunders）奪銀，站在頒獎台高舉「X」手勢，替受壓迫者發聲。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國鉛球選手桑德絲站在頒獎台高舉「X」手勢，替受壓迫者發聲。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國東奧選手、鉛球運動員桑達士（Raven Saunders）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國東奧選手、鉛球運動員桑達士（Raven Saunders）。（圖／達志影像／美聯社）

▲桑德絲遭中國官媒和網友批評。（圖／達志影像／美聯社）

桑德絲把頭髮染成一半紫色、一半綠色，戴著漫威角色「綠巨人浩克」的口罩出賽，搞怪又直率的作風吸引無數粉絲。她在頒獎典禮後表示，「X是所有受壓迫者相遇的十字路口」，希望藉此替像自己一樣的非裔、LGBTQ族群以及心理健康患者發聲，但「無意冒犯中國國歌」及金牌得主鞏立姣。

《環球網》指出，桑德絲的舉動「不僅確確實實地『蹭』了中國運動員鞏立姣在鏡頭前的熱度，也是在中國國歌聲響起時進行的，並沒有按照國際禮儀做到莊嚴肅立」；另一篇文章批評，西方媒體對華報導總是抹黑、指責甚至專挑運動員「醜照」，「對中國指手畫腳又玩『雙標』老套路」。

微博網友也砲轟桑德絲的行為「確實有毛病」、「什麼狗屁玩意兒」、「就一個神經病」、「真的蠻討厭的，非要到領獎台上這麼表達」、「體育比賽你非得搞點其他東西」、「討厭他們『任我行』，打著平權的幌子給自己爭特權」。

▲▼美國東奧選手、鉛球運動員桑達士（Raven Saunders）。（圖／達志影像／美聯社）

▲國際奧委會正在調查桑德絲「X」手勢是否違反規定。（圖／達志影像／美聯社）

《奧林匹克憲章》要求國際奧委會保持政治中立，採取行動防止任何形式的歧視影響賽事；禁止基於國籍或政治觀點而歧視他人，但也為了保持「比賽場地、選手村及頒獎台的中立」，禁止政治、宗教及種族的宣傳和示威。

奧委會此規範飽受爭議，近來放寬東奧抗議規定，但仍要求示威行動必須尊重各方，且不能在頒獎時進行。該機構2日表示，將調查桑德絲的手勢是否違反運動員抗議規定，可能導致制裁。

儘管如此，美國奧委會指出，桑德絲「和平表達支持種族及社會正義」的訴求，而且是在中國國歌結束後才擺出「X」手勢，沒有違反運動員抗議規定，也因此不會受到懲罰。

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