東奧跑道「關鍵設計」助攻！田徑賽頻破紀錄　選手平均加速1至2％

▲牙買加女飛人湯普森以10秒61刷新女子100公尺奧運紀錄。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

挪威田徑選手沃霍爾（Karsten Warholm）在男子400公尺跨欄決賽中，以45秒94的成績打破世界紀錄摘金，牙買加女飛人湯普森（Elaine Thompson）更是以10秒61刷新女子100公尺奧運紀錄。選手們接連破紀錄的佳績，除了歸功於選手本身的努力鍛鍊外，這次奧運跑道的設計也功不可沒，設計師就透露，它平均能讓選手的表現提高1％至2％。

▲挪威田徑選手沃霍爾在男子400公尺跨欄中，以45秒94的成績打破世界紀錄。（圖／路透）



根據《衛報》報導，本屆奧運的跑道由義大利公司Mondo負責，設計師瓦勞里（Andrea Vallauri）表示，這次的奧運跑道已經全面進化，「我們試圖透過額外的化合物來改善，賽道只有14毫米薄，但我們加入了橡膠顆粒，更好一點的形容是，跑道的底層是一個六邊形的設計，創造了很多小的空氣袋。」

▲我國田徑「欄神」陳奎儒在110公尺欄預賽，跑出13秒53寫下本賽季個人最佳。（圖／路透）



瓦勞里說，這種設計不但能夠吸收震動，還能提供能量反饋，同時也產生了「跳床效應」（trampoline effect）讓比賽表現能大幅增強，「這完全符合規定，為了保護運動員，避免他們受傷，但也應該給他們一些推力，在實驗室的測試中，我們可以看到運動員的表現有所改善，很難有精準的數字，但平均表現有提高1％至2％。」

▲中國選手蘇炳添成為89年來首位闖進奧運決賽的亞洲選手。（圖／路透社）



除了沃霍爾和湯普森打破紀錄外，波多黎各選手奎恩（Jasmine Camacho-Quinn）在女子100公尺跨欄中，也以12秒26打破奧運紀錄；中國選手蘇炳添在男子100公尺準決賽中飆出9秒83好成績，成為89年來首位闖進奧運決賽的亞洲選手。我國田徑「欄神」陳奎儒在110公尺欄預賽，跑出13秒53寫下本賽季個人最佳。

英屬維京群島的好手麥克馬斯特（Kyron McMaster）說，在這條跑道上跑步，就像是在空中奔跑一樣；美國短跑選手貝克（Ronnie Baker）向《美聯社》表示，這條跑道讓他感到像是漫步在雲端，「非常美麗且流暢。」美國女子400公尺跨欄選手麥勞芙琳 （Sydney McLaughlin）也說，跑步時能清楚感受到彈跳。

►這就是奧運精神！她「墊底被飆髒話」藏洋蔥 選手場邊暖舉超惹淚

►挪威跨欄天才破世界紀錄 撕衣露胸超激動！「浮誇摘金片」網瘋傳

►東奧百米最速男「找到失散25年父親」 爸賽前1句話成奪金關鍵！

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast