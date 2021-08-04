美韓軍演不中斷！美國防部「沒收到南韓通知」：不會因金與正改變

▲受疫情與兩韓關係影響，近來美韓聯合軍演皆採電腦兵推。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南北韓7月底同意恢復曾斷絕13個月的聯絡頻道後，金正恩胞妹、朝鮮勞動黨副部長金與正隨即於本月1日晚間緊急發表談話，呼籲中斷即將於8月中旬舉行的美韓聯合軍演。對此，美國國防部表示，目前尚未從南韓收到中斷軍演的協議，並強調所有決定皆會與南韓共同協商，維持韓半島（朝鮮半島）警戒態勢的原則不會改變。

根據《韓聯社》報導，美國國防部發言人柯比（John F. Kirby）於當地時間3日在記者會上回覆提問，反覆強調美國與南韓將維持適當的軍事訓練與警備態勢，來應付面臨一連串威脅的韓半島局勢，此項如鋼鐵般的原則並沒有改變。

對於平壤當局針對「中斷美韓聯合軍演」議題向首爾施壓，部分消息認為南韓恐怕會與美國協商，表示希望能夠中斷今年下半季的美韓聯合軍演。針對此一提問，科比在回答中強調，「我們不會回答假設性的提問，這種事情不會發生。」

▲今年3月的美韓聯合軍演採電腦兵推，圖為京畿道平澤市駐韓美軍韓福瑞營。（圖／達志影像）

柯比強調，「雙方的安保條約承諾協助防禦韓半島，讓韓半島遠離威脅，而我們正在履行條約。這是不變的鐵則！從軍事上的觀點來看，我們做的所有事情，皆是與同盟國韓國在緊密的協助下來完成，在下決定的時候，我們（美國與南韓）是一起的。」

報導指出，對於北韓金與正在談話中的要求，南韓則採取較一慣性的立場，「目前尚未決定聯合軍演的時間、規模、方式，且仍在與美國協商當中。」

▲研究認為，金正恩、金與正的最終目標為挑撥並弱化南韓與美國之間的關係。（圖／達志影像／美聯社）

根據韓媒《紐西斯通訊社》，南韓國家安保戰略研究院責任研究委員金日基（김일기，音譯）、金仁泰（김인태，音譯）在4日提出的研究報告「北韓修正黨規之分析與暗示」認為，平壤當局的最終目標無非為挑撥、弱化南韓與美國之間的關係，未來將會持續擴大施壓首爾當局的力道，以達成中斷美韓聯合軍演、駐韓美軍撤離韓半島、終止南韓導入戰略性殺傷武器。

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