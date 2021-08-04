一口塞進3個甜甜圈！　網紅獲認證「全球嘴巴最大女性」嗨翻

記者吳美依／綜合外電報導

美國康乃狄格州的TikTok網紅薩曼莎（Samantha Ramsdell）擁有一張大嘴巴，一次能夠塞進3個甜甜圈，最近獲得金氏世界紀錄認證，成為世上嘴巴張開範圍最大的女性。她坦言小時候經常遭到霸凌或取笑，從沒想過有一天爆紅，甚至成為世界紀錄保持人，「簡直太不可思議了。這是我所發生過最大、最棒的事情」。

根據CNN、《人物》報導，薩曼莎7月在金氏世界紀錄官方人員陪同下，前往南諾沃克（South Norwalk）一間牙醫診所，使用專業卡尺（digital calipers）測量嘴巴尺寸。她把嘴巴張開至最大，上下長度竟達到6.56公分。

▲薩曼莎（Samantha Ramsdell）獲金氏世界紀錄認證成為全球嘴巴最大女性。（圖／翻攝金氏世界紀錄）

▲薩曼莎在TikTok上擁有170萬名粉絲。（圖／翻攝TikTok@samramsdell5）

薩曼莎在TikTok上擁有170萬追蹤者，時常接受挑戰，分享「大嘴特技」影片，最知名的紀錄包括一口塞進4層起司漢堡或一整盒大包薯條。她這次也是受到TikTok網友鼓勵，才去報名金氏世界紀錄。

薩曼莎表示，雖然以前曾因「大嘴巴」而自卑、沒有安全感，但如今已經能夠欣然接受自己獨一無二的特徵，「我終於可以向那些質疑我、霸凌我的人證明，『我有一張大嘴巴，但至少是全世界最大的嘴巴！』」

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