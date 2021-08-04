　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

一口塞進3個甜甜圈！　網紅獲認證「全球嘴巴最大女性」嗨翻

記者吳美依／綜合外電報導

美國康乃狄格州的TikTok網紅薩曼莎（Samantha Ramsdell）擁有一張大嘴巴，一次能夠塞進3個甜甜圈，最近獲得金氏世界紀錄認證，成為世上嘴巴張開範圍最大的女性。她坦言小時候經常遭到霸凌或取笑，從沒想過有一天爆紅，甚至成為世界紀錄保持人，「簡直太不可思議了。這是我所發生過最大、最棒的事情」。

根據CNN、《人物》報導，薩曼莎7月在金氏世界紀錄官方人員陪同下，前往南諾沃克（South Norwalk）一間牙醫診所，使用專業卡尺（digital calipers）測量嘴巴尺寸。她把嘴巴張開至最大，上下長度竟達到6.56公分。

▲▼ 美國TikTok網紅薩曼莎（Samantha Ramsdell）獲金氏世界紀錄認證成為全球嘴巴最大女性。（圖／翻攝金氏世界紀錄、TikTok@samramsdell5）

▲▼ 美國TikTok網紅薩曼莎（Samantha Ramsdell）獲金氏世界紀錄認證成為全球嘴巴最大女性。（圖／翻攝金氏世界紀錄、TikTok@samramsdell5）

▲薩曼莎（Samantha Ramsdell）獲金氏世界紀錄認證成為全球嘴巴最大女性。（圖／翻攝金氏世界紀錄）

▲▼ 美國TikTok網紅薩曼莎（Samantha Ramsdell）獲金氏世界紀錄認證成為全球嘴巴最大女性。（圖／翻攝金氏世界紀錄、TikTok@samramsdell5）

▲薩曼莎在TikTok上擁有170萬名粉絲。（圖／翻攝TikTok@samramsdell5）

薩曼莎在TikTok上擁有170萬追蹤者，時常接受挑戰，分享「大嘴特技」影片，最知名的紀錄包括一口塞進4層起司漢堡或一整盒大包薯條。她這次也是受到TikTok網友鼓勵，才去報名金氏世界紀錄。

薩曼莎表示，雖然以前曾因「大嘴巴」而自卑、沒有安全感，但如今已經能夠欣然接受自己獨一無二的特徵，「我終於可以向那些質疑我、霸凌我的人證明，『我有一張大嘴巴，但至少是全世界最大的嘴巴！』」

@samramsdell5

Happy National Donut day! Celebrating by going for 3 donuts@dunkin ##onebite ##PerfectAsWeAre ##BestSeatInTheHouse

Punk Monk - Playboi Carti

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

 
ET快訊
放颱風假機率曝！　氣象局預估盧碧「陸警範圍」出爐
「劇毒蟲」睡夢中叮咬！　一家三口隔天陳屍床上
才打BNT！女歌手不幸確診「冒警示4症狀」　住院1天就過世
颱風盧碧最快「午後發海警」　明續發陸警！這2天離台灣最近
快訊／東奧高球徐薇淩前5洞猛抓4鳥暫居第1　李旻準備上場
「45元喝飲料」爽中千萬發票！7位花不到百元　名單一次看
Delta是正港大魔王！病毒量比原始高1260倍　醫驚：1件
鄭兆村標槍第3擲失敗！　確定未能達標晉級決賽
許維恩深夜PO「脫光光激情床照」！躺王家梁身邊　嬌嗔求愛羞爆
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

BBC報導台灣不能以國家名義參賽　中國駐英使館抗議：嚴重誤導！

Delta太強！群體免疫「門檻提高」到近90％　須接種或染疫獲抗體

東奧跑道「關鍵設計」助攻！田徑賽頻破紀錄　選手平均加速1至2％

「東升西降」是錯誤看法！李顯龍：中國與美國對抗下，不會消失

一口塞進3個甜甜圈！　網紅獲認證「全球嘴巴最大女性」嗨翻

「劇毒蟲」睡夢中叮咬！　一家三口隔天陳屍床上

美前國務卿蓬佩奧：台灣從來不是中國的一部分　批拜登「太軟弱」

科興疫苗保護力58.5％！　智利研究：低於AZ和輝瑞

全美先例！　紐約市「餐廳內用」必須出示疫苗接種證明

《外交政策》：美國可借鏡台灣起訴前總統經驗　反而加速民主進程

外送員求耽誤幾秒「幫你過生日」 壽星妹驚喜接5訂單笑翻：好感動

大陸羽球女雙講「臥槽」被投訴 陸網嗆南韓輸不起：是Watch out

蔡依林轉PO戴資穎「抱緊緊」遭陸網出征！　鬼鬼也捲風波…親回粉絲：真心沒那意思

驚悚！轎車在國道連續變換車道 下秒失控自撞分隔島...車頭全毀

白俄選手得罪教練被逼棄權回國　機場拒登機！波蘭啟動庇護程序

郭婞淳、李智凱兔子帽賣萌必蒐藏！　大爆練習祕密..小心槓鈴飛過去XD

小S發文挺戴資穎..「國手2字」遭出征　丟了代言她無奈：讓我靜一靜好嗎？

車輛違停被拍照！早餐店員工爆氣 嗆民眾「檢舉達人是垃圾」還搶手機

模仿舉重女將大喊「馬英九」！　下秒扛紅桌落漆...摔地網笑翻

嘉義大淹水！池塘魚「偷溜大街上」　水深及膝...店家嘆：不知損失多少

BBC報導台灣不能以國家名義參賽　中國駐英使館抗議：嚴重誤導！

Delta太強！群體免疫「門檻提高」到近90％　須接種或染疫獲抗體

東奧跑道「關鍵設計」助攻！田徑賽頻破紀錄　選手平均加速1至2％

「東升西降」是錯誤看法！李顯龍：中國與美國對抗下，不會消失

一口塞進3個甜甜圈！　網紅獲認證「全球嘴巴最大女性」嗨翻

「劇毒蟲」睡夢中叮咬！　一家三口隔天陳屍床上

美前國務卿蓬佩奧：台灣從來不是中國的一部分　批拜登「太軟弱」

科興疫苗保護力58.5％！　智利研究：低於AZ和輝瑞

全美先例！　紐約市「餐廳內用」必須出示疫苗接種證明

《外交政策》：美國可借鏡台灣起訴前總統經驗　反而加速民主進程

Delta入侵武漢！零確診1年破功：和江蘇病例毒株高度同源

誆提煉治癌物質「紫杉醇」吸金上億元　天擎生技負責人判刑定讞

雲林縣議會停議為陳奎儒加油　張麗善：鄉親永遠是他後盾

國發會與指標型新創NEXT BIG攜手合作　讓台灣新創被世界看見

烏日高鐵「超級娛樂購物城」　廣三崇光200億拿下最優申請人

BBC報導台灣不能以國家名義參賽　中國駐英使館抗議：嚴重誤導！

開放民眾打莫德納第一劑　醫訝異：應先留給醫護混打

KID買房送父母！堅持「改變扶手位置」全為了媽媽：她每次來每次哭

議員爆「高雄暫緩醫護打第2劑」是假訊息　陳其邁：會嚴格執法

放颱風假機率曝！颱風盧碧明起逼近　氣象局預估「陸警範圍」出爐

國際熱門新聞

貼文「戰勝台灣」遭出征！奧恰洛夫緊急刪字

中國羽球「卧槽」女雙慘了！南韓羽協震怒投訴

專家：看到奇景「方塊海」快上岸　非常危險

辛度奪銅歸國行程曝光　總理被罵了

世界羽聯「有聲音」台語致敬戴資穎　台網友讚爆

東奧落跑選手流浪時「睡廢車、有人請吃飯」

「劇毒蟲」睡夢中叮咬！　一家三口亡

海地總統遺孀：嚥氣前他還相信保鑣

即／美國五角大廈旁發生槍擊封鎖

美國全球捐逾1.1億劑疫苗　月底再送出5億劑

紐約州長性騷11女「肚臍摸到屁股」　拜登呼籲辭職

中國指責BBC河南水災報導不實　提嚴正交涉

AZ：泰國生產疫苗產量符合預期

法國藥廠賽諾菲鎖定mRNA　收購美國疫苗研發夥伴

更多熱門

相關新聞

美前國務卿：台灣從來不是中國的一部分

美前國務卿：台灣從來不是中國的一部分

前川普政府、美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）曾多次聲援支持台灣，也常抨擊中國在疫情爆發初期的作為失當。蓬佩奧3日接受美國電視台訪問時，更直接公開強調，台灣從來就不是中國的一部分。

全美先例！紐約市餐廳內用需接種證明

全美先例！紐約市餐廳內用需接種證明

蘋果「反脆弱」　熬過疫情、晶片短缺還逆勢增長

蘋果「反脆弱」　熬過疫情、晶片短缺還逆勢增長

《外交政策》：美可借鏡台灣起訴前總統經驗

《外交政策》：美可借鏡台灣起訴前總統經驗

紐約州長性騷11女「肚臍摸到屁股」　拜登呼籲辭職

紐約州長性騷11女「肚臍摸到屁股」　拜登呼籲辭職

關鍵字：

北美要聞金氏世界紀錄

讀者迴響

熱門新聞

歐漢聲7年婚姻驚傳簽字離婚！夫妻失和狂吵架

五倍券要來了！實體+數位同步發行　一招直接領現金

貼文「戰勝台灣」遭出征！奧恰洛夫緊急刪字

打疫苗不適！4種普拿疼「買這款就錯了」

「輪胎蓋買賣」神秘經營30年　網猜老闆身份炸了

估雙颱今接力生成！　恐海陸警齊發

割包皮更持久？最美博士「摩擦長繭」理論　震驚127萬網友

疫苗接種後死亡解剖124人！死因曝光

叫「俊傑家宇」免費吃龍蝦

快訊／輕度颱風「盧碧」生成

中國羽球「卧槽」女雙慘了！南韓羽協震怒投訴

歐漢聲離婚「暴瘦模樣曝光」網震驚！

林昀儒拍落奧恰洛夫　一張照片曝2人關係

中國羽球諶龍「腳打爛了」　輸掉金牌被罵！驚人傷勢照曝光

戴資穎、麟洋配下午返國　4架幻象2000將升空伴飛

更多

最夯影音

更多
外送員求耽誤幾秒「幫你過生日」 壽星妹驚喜接5訂單笑翻：好感動

外送員求耽誤幾秒「幫你過生日」 壽星妹驚喜接5訂單笑翻：好感動
大陸羽球女雙講「臥槽」被投訴 陸網嗆南韓輸不起：是Watch out

大陸羽球女雙講「臥槽」被投訴 陸網嗆南韓輸不起：是Watch out

蔡依林轉PO戴資穎「抱緊緊」遭陸網出征！　鬼鬼也捲風波…親回粉絲：真心沒那意思

蔡依林轉PO戴資穎「抱緊緊」遭陸網出征！　鬼鬼也捲風波…親回粉絲：真心沒那意思

驚悚！轎車在國道連續變換車道 下秒失控自撞分隔島...車頭全毀

驚悚！轎車在國道連續變換車道 下秒失控自撞分隔島...車頭全毀

白俄選手得罪教練被逼棄權回國　機場拒登機！波蘭啟動庇護程序

白俄選手得罪教練被逼棄權回國　機場拒登機！波蘭啟動庇護程序

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面