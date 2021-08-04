科興疫苗保護力58.5％！　智利研究：低於AZ和輝瑞

▲智利研究指出，科興疫苗對有症狀感染的保護力約在58.5％。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

智利是全球新冠疫苗施打速度最快的國家之一，全國已經有60％以上的人口接種了第一劑疫苗，其中大部分是來自中國的科興疫苗。該國最新研究結果指出，科興對有症狀感染的保護力約在58.5％，輝瑞和阿斯特捷利康則分別為87.7％和68.7％。

根據《路透社》報導，智利衛生官員阿勞斯（Rafael Araos）3日在記者會表示，根據最新研究結果，科興疫苗有症狀感染的保護力約在58.5％、預防住院率為86％、預防重症率為89.7％、預防死亡率則為86％。

另外，輝瑞疫苗對有症狀感染的保護力為87.7％、預防重症率為98％、預防死亡率則為100％；阿斯特捷利康（AZ）對有症狀感染的保護力為68.7％、預防重症率為98％、預防死亡率則為100％。此項研究共涵蓋了860萬名接種科興疫苗接種者、輝瑞疫苗450萬人和AZ疫苗230萬人。

阿勞斯指出，隨著時間的推移，疫苗的效力下降是無可避免的，呼籲開始施打第三劑加強針，「尤其隨著Delta病毒的出現，如果變得更加普遍，那麼疫苗的反應就會更弱，有效性就會更快速地下降。」



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