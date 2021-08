《外交政策》：美國可借鏡台灣起訴前總統經驗　反而加速民主進程

▲拜登政府上任後,聚焦國內團結,尚未大動作對付川普。(圖/路透)

記者張靖榕/綜合外電報導

美國前總統川普下台後,原先預計可能會被民主黨「追殺」起訴,但拜登政府至今未有大動作,而是優先選擇凝聚國家團結,不過《外交政策》刊登一篇投書,以「台灣示範如何起訴前總統」為題給出不同看法,認為台灣經驗能作為美國借鏡,在起訴前總統陳水扁後,並沒有加劇台灣意識形態的兩極化,反倒強化了國家的民主進程。

曾任《華盛頓郵報》、「VICE」的記者艾斯平沃(Nick Aspinwall)投書《外交政策》,「Taiwan Showed How to Prosecute an Ex-President」一文中指出川普下台6個月後,其執政期間的疑似犯罪的新證據仍在不斷出爐,包括曾試圖迫使司法部支持他「選舉無效」說法,以推翻選舉結果,還有可疑且複雜的商業關係等。紐約大學法學教授孔傑榮(Jerome A. Cohen)指出,拜登政府當前最明智的選擇,是著重在川普一家的貪腐上,盡量聚焦在金融犯罪而不要過度政治化,否則情勢可能一發不可收拾。

孔傑榮指出台灣是一個不一樣的例子,前總統陳水扁「海角7億」被起訴時,即便是最戲劇化的「司法奇觀」也未曾讓政治更加分裂。所謂的「司法奇觀」是指2006年陳水扁在任期間,時任第一夫人吳淑珍因貪汙罪名出庭受審時,在法庭上戲劇性暈倒的那一刻,當時台灣開放總統直選不過才10年而已。孔傑榮表示吳淑珍以及下台後被追究的陳水扁因貪汙案被起訴,對一個年輕的民主國家來說是一個里程碑,全世界都在看,究竟起訴前總統會有什麼樣的結果。

最後證明不僅沒有讓台灣社會分崩離析,就連許多民進黨的支持者也加入撻伐,孔傑榮表示這是因為他們知道問題不在政治追殺,真正的重點是前總統在任內和家人一塊貪汙,因此這反而加速了台灣的民主進程,也讓民進黨人以及蔡英文,能加速和陳水扁脫鉤。不過他也指出,至今仍有死忠支持者認為陳水扁是無辜且受到國民黨迫害的。

美國兩黨分歧情況嚴重,台灣也同樣存在民進黨和國民黨之間的對立,而孔傑榮以台灣的民主進程做為例子,認為美國能夠借鏡陳水扁一案來思考如何面對川普,「起訴一個自己和家人都貪汙的前總統,是支持民主的對的事情。」