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中國指責BBC河南水災報導不實　提嚴正交涉

河南鄭州暴雨，京廣路隧道5分鐘淹平。（圖／CFP）

▲河南鄭州暴雨，京廣路隧道5分鐘淹平。（圖／CFP）

文／中央社台北3日電

中國外交部指責英國廣播公司（BBC）對河南大暴雨的報導歪曲事實，並稱其事後所發聲明對中方妄加指責，因此中方提出嚴正交涉。中國政府已多次和BBC槓上，年初時曾指其涉新疆報導不實。

中國外交部今天在官網中發布，指7月29日已就BBC 特大暴雨歪曲報導和無理聲明向該媒體駐中國機構負責人提出嚴正交涉。

中方並未說明BBC報導的內容，但稱其歪曲中國政府全力組織救援以及當地民眾奮勇自救的真實情況，影射攻擊中國政府，充滿意識形態偏見和雙重標準。

中國外交部要求，BBC停止對中國「抹黑、攻擊」，以實際行動彌補在中國的「信用赤字」。

7月20日，河南連日大暴雨，當天並在鄭州市造成重大災情，成為中外媒體關注的重要新聞。

24日，河南共青團在微博號號召中國民眾找到前來河南報導的BBC記者，並標註「#BBC造謠」，此舉引發爭議。

駐華外國記者協會（FCCC）7月27日發表聲明，控訴BBC在內的外媒採訪河南水災遭到騷擾與死亡威脅。

對此，中國外交部發言人趙立堅7月29日在例行新聞發布會上稱，BBC多次製播假新聞，在涉港、涉疆、涉疫情等問題上散布虛假資訊，對中國攻擊抹黑。

早在1月，中國英文官媒中國日報就曾經發布刻意製作的影片，指責BBC採訪新疆報導不實。中國廣電總局2月決定禁播BBC世界新聞頻道。

 
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