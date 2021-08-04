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紐約州長性騷11女「從肚臍摸到屁股」　拜登和民主黨領袖要求辭職

▲▼現任紐約州長古莫（Andrew Cuomo）。（圖／路透）

▲紐約州長古莫第三屆連任，明年將尋求連任第四屆。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）3日宣布獨立調查結果，認定紐約州長古莫（Andrew Cuomo）對多達11名現任、前任州政府員工，曾進行性騷擾等不當行為，違反多項聯邦及州法律，並在工作場所製造「令人恐懼的氣氛」。民主黨國會領袖以及總統拜登均出面呼籲，古莫應該辭職下台。

綜合外電報導，詹樂霞和2名首席調查員3日在記者會上公布調查結果，整起調查在5個月的時間內針對179人進行訪問，其中包括控訴古莫不當行為的多名女性、古莫的高級顧問團隊，以及古莫本人，還有超過7萬4000件相關筆記及證據。調查人員在報告中詳列，古莫曾不當觸摸多名州政府職員，還對她們言語性騷擾，包括女州警在內，受害人數共11人。

▲▼紐約州長古莫（Andrew Cuomo）。（圖／路透）

▲11名女性指控古莫性騷擾，並陳述古莫許多令人不舒服的行為。（圖／路透）

報告中出現字眼包括「恐懼」、「恫嚇」和「報復」，並形容州政府內是一個「敵意的工作環境」。詹樂霞直指古莫性騷擾多名女性，其中多人均是年輕女性，古莫的行為包括違反他人意願的觸摸、親吻、擁抱，以及令人不舒服的言論，甚至在被害人出面指控後，和高層團隊針對其中至少一名前員工採取報復行動，「而這些行為，違反了聯邦和州的法律。」

2位首席調查員分別為前紐約南區代理檢察官金俊鉉（Joon Kim），以及就業律師克拉克（Anne Clark）。克拉克轉述一名女性的指控， 一次在電梯裡時，古莫伸出手指觸碰她，沿著她的脖頸一路向下延伸至脊椎處；另一次則是打開門讓古莫通過時，古莫伸手撫摸她的腹部，然後一路摸向臀部她配槍的位置，讓她徹底感到被侵犯。金俊鉉更說整個工作環境就是「有毒的」，這裡沒有人可以對州長說「不」。

儘管指控歷歷，63歲的古莫仍然否認曾做出任何不當行為，並自陳成年後就進入大眾視野，不可能會在這樣的環境下性騷擾任何人。他的解釋和詹樂霞的調查截然不同，其中一名女性職員指出數月前被人強迫發生性行為，古莫得知後還想引誘她上床，而說法是因為自己寂寞想要一個女朋友，就算自己的女兒也常在辦公室出沒，他仍對她說，「對，我愛我的女兒，但我想要一個女朋友。」古莫則聲稱，當時主動關心該名女職員，目的是想要幫助她，因為自己的一位親戚就是性犯罪的受害者。▲▼ 美國總統拜登。（圖／路透）

▲美國總統拜登呼籲古莫辭職。（圖／路透）

針對古莫事件，民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）在聲明中回應，她秉持一貫立場要求女性站出來說出真相，而了解到古莫本人對紐約的熱愛，以及他執政期間的成績，「我呼籲州長辭職下台。」而紐約州參議員中有3分之2的人也已表態，要求古莫辭職。

古莫已經第三次連任紐約州長，去年防疫期間的表現一度使他聲勢大漲，甚至被視為下一屆總統熱門人選。

總統拜登也與裴洛西持相同立場，3日當天回應媒體是否呼籲古莫辭職，他的答案是「是」。拜登3月時就已經認為若調查結果為真，古莫就應該辭職，如今他的立場仍然如此，「我認為他應該辭職。」

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