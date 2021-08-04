　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

紐約州檢察長：州長古莫對11位女性性騷擾　違反多項聯邦和州法律

▲▼現任紐約州長古莫（Andrew Cuomo）。（圖／路透）

▲古莫北指控對至少11名女性有不當行為，可能因此重挫政治生涯。（圖／路透）

文／中央社紐約3日綜合外電報導

美國紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）今天表示，長達五個月的調查發現，紐約州州長古莫性騷擾多位女性，違反多項聯邦與州法律，在工作場所製造「恐懼氣氛」。

不過古莫（Andrew Cuomo）隨即否認有任何不當行為，並明白表示無意辭職。

詹樂霞在新聞簡報中說，調查顯示古莫從事當事人不願意的撫摸、親吻和擁抱，說不適當的話，他的辦公室已成為「有毒的」工作場所，讓「騷擾得以發生」。

調查發現，古莫以行為、言語性騷擾11位女性，其中有許多是年輕女性，包括現職和已離職的紐約州雇員。

詹樂霞表示，古莫和高階幕僚對至少一位出面指控的前雇員採取報復行動。

詹樂霞3月1日接獲古莫辦公室正式要求，對性騷擾指控展開調查。當時有越來越多女性公開提出指控，危及古莫的官位和政治前途。

63歲的古莫當時否認有任何不當行為，並堅稱不會辭職，懇請外界等調查結果出爐再下判斷。

這項民事調查不會直接導致刑事指控，不過恐對古莫造成重大打擊。民主黨籍的古莫自2011年來一直擔任紐約州長，目前是他的第三個任期，他曾被視為總統候選人的可能人選。

ET快訊
估雙颱今接力生成！「盧碧」恐海陸警齊發　最快傍晚後警報
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國全球捐逾1.1億劑疫苗「台灣排亞太第4」　月底再送出5億劑

中國指責BBC河南水災報導不實　提嚴正交涉

蘋果和保健類股領漲　美股收高、標普收在歷史高點

紐約州檢察長：州長古莫對11位女性性騷擾　違反多項聯邦和州法律

超越美國！歐盟2.24億人完整接種疫苗　西義法德覆蓋率過半

法國藥廠賽諾菲鎖定mRNA　收購美國疫苗研發夥伴

泰國生產AZ疫苗未受干擾　阿斯特捷利康：產量符合預期

英飛凌：晶片供應極為緊俏　庫存創歷史新低

路透：賀錦麗將訪星越　號召國際共抗中國日增勢力

奧恰洛夫貼文「戰勝台灣」遭陸網友出征！　緊急刪除Taiwan

蔡依林轉PO戴資穎「抱緊緊」遭陸網出征！　鬼鬼也捲風波…親回粉絲：真心沒那意思

外送員求耽誤幾秒「幫你過生日」 壽星妹驚喜接5訂單笑翻：好感動

驚悚！轎車在國道連續變換車道 下秒失控自撞分隔島...車頭全毀

大陸羽球女雙講「臥槽」被投訴 陸網嗆南韓輸不起：是Watch out

小S發文挺戴資穎..「國手2字」遭出征　丟了代言她無奈：讓我靜一靜好嗎？

白俄選手得罪教練被逼棄權回國　機場拒登機！波蘭啟動庇護程序

車輛違停被拍照！早餐店員工爆氣 嗆民眾「檢舉達人是垃圾」還搶手機

郭婞淳、李智凱兔子帽賣萌必蒐藏！　大爆練習祕密..小心槓鈴飛過去XD

模仿舉重女將大喊「馬英九」！　下秒扛紅桌落漆...摔地網笑翻

怕你餓到！狂餵食物+偷塞錢給孫 他完美模仿阿嬤感動網：好鼻酸

美國全球捐逾1.1億劑疫苗「台灣排亞太第4」　月底再送出5億劑

中國指責BBC河南水災報導不實　提嚴正交涉

蘋果和保健類股領漲　美股收高、標普收在歷史高點

紐約州檢察長：州長古莫對11位女性性騷擾　違反多項聯邦和州法律

超越美國！歐盟2.24億人完整接種疫苗　西義法德覆蓋率過半

法國藥廠賽諾菲鎖定mRNA　收購美國疫苗研發夥伴

泰國生產AZ疫苗未受干擾　阿斯特捷利康：產量符合預期

英飛凌：晶片供應極為緊俏　庫存創歷史新低

路透：賀錦麗將訪星越　號召國際共抗中國日增勢力

奧恰洛夫貼文「戰勝台灣」遭陸網友出征！　緊急刪除Taiwan

「準盧碧」3種可能路線！這條威脅加劇　最新各國模擬圖曝光

手煞車失靈！全家遊「最美公路」突滑落山谷　驚恐瞬間影片曝

新北爆群聚單日本土+10　侯友宜：2指標出現暫停內用

美國全球捐逾1.1億劑疫苗「台灣排亞太第4」　月底再送出5億劑

首批BNT最快9月到貨！接棒莫德納　陳時中鬆口曝進度

渝見新機遇／抗戰殤城變智慧之都　他89年獨家闖重慶「熱水器大賣」

中國指責BBC河南水災報導不實　提嚴正交涉

五倍券要來了！實體＋數位同步發行　去年三倍綁卡可領2千回饋

玩轉重慶／張大嘴「輕軌吃到飽！」　魔幻城市網紅打卡破億

估雙颱今接力生成！「盧碧」恐海陸警齊發　最快傍晚後警報

爸雙腳夾汪上下擼累喊：練核心 黑柴開心喬位、吐舌露幸福笑❤

國際熱門新聞

中國羽球「卧槽」女雙慘了！南韓羽協震怒投訴

貼文「戰勝台灣」遭出征！奧恰洛夫緊急刪字

辛度奪銅歸國行程曝光　總理被罵了

即／美國五角大廈旁發生槍擊封鎖

海地總統遺孀：嚥氣前他還相信保鑣

東奧落跑選手流浪時「睡廢車、有人請吃飯」

世界羽聯「有聲音」台語致敬戴資穎　台網友讚爆

專家：看到奇景「方塊海」快上岸　非常危險

AZ：泰國生產疫苗產量符合預期

法國藥廠賽諾菲鎖定mRNA　收購美國疫苗研發夥伴

英飛凌：晶片供應極為緊俏 庫存創歷史新低

路透：賀錦麗將訪星越 號召國際共抗中國日增勢力

林昀儒完美復仇　德媒轉播喊Taiwan

印度軍艦也到南海　與美日澳軍演

更多熱門

相關新聞

超越美國！　歐盟2.24億人完整接種疫苗

超越美國！　歐盟2.24億人完整接種疫苗

法新社的統計數據今天顯示，歐盟施打疫苗的速度超越美國，目前多達半數人口已完整接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

處理兩岸「蔡英文如熱鍋螞蟻」

處理兩岸「蔡英文如熱鍋螞蟻」

奧運男籃8強出爐　美國爭金有硬仗

奧運男籃8強出爐　美國爭金有硬仗

Delta變異株強襲　佛奇：但美國不會封城

Delta變異株強襲　佛奇：但美國不會封城

Delta傳染期可長達18天！隔離14天仍有風險

Delta傳染期可長達18天！隔離14天仍有風險

關鍵字：

美國紐約州紐約古莫Andrew Cuomo性騷擾

讀者迴響

熱門新聞

割包皮更持久？最美博士「摩擦長繭」理論　震驚127萬網友

打疫苗不適！4種普拿疼「買這款就錯了」

疫苗接種後死亡解剖124人！死因曝光

林昀儒拍落奧恰洛夫　一張照片曝2人關係

叫「俊傑家宇」免費吃龍蝦

中國羽球「卧槽」女雙慘了！南韓羽協震怒投訴

準盧碧最新3路徑！關鍵2天炸豪雨

「卧槽」女雙被投訴！陸網嗆南韓輸不起：沒文化

陸編劇曝業內都知道吳亦凡隱患

東京道路品質受考驗？連日雷雨彈襲高雄　凱旋路坍陷大天坑

新北某醫院爆群聚「只出不進」　衛生局預告：明確診+5

戴資穎積分仍穩坐第1名　贏陳雨菲7610分

給王齊麟8分被網圍攻！美甲師「沉重540字」發文

台中汽旅驚傳兇殺！27歲男陳屍房內

2年前曾對戰林昀儒！　江宏傑見奧運表現...大讚他這點做超好

更多

最夯影音

更多
蔡依林轉PO戴資穎「抱緊緊」遭陸網出征！　鬼鬼也捲風波…親回粉絲：真心沒那意思

蔡依林轉PO戴資穎「抱緊緊」遭陸網出征！　鬼鬼也捲風波…親回粉絲：真心沒那意思
外送員求耽誤幾秒「幫你過生日」 壽星妹驚喜接5訂單笑翻：好感動

外送員求耽誤幾秒「幫你過生日」 壽星妹驚喜接5訂單笑翻：好感動

驚悚！轎車在國道連續變換車道 下秒失控自撞分隔島...車頭全毀

驚悚！轎車在國道連續變換車道 下秒失控自撞分隔島...車頭全毀

大陸羽球女雙講「臥槽」被投訴 陸網嗆南韓輸不起：是Watch out

大陸羽球女雙講「臥槽」被投訴 陸網嗆南韓輸不起：是Watch out

小S發文挺戴資穎..「國手2字」遭出征　丟了代言她無奈：讓我靜一靜好嗎？

小S發文挺戴資穎..「國手2字」遭出征　丟了代言她無奈：讓我靜一靜好嗎？

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面