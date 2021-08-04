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法國藥廠賽諾菲鎖定mRNA　收購美國疫苗研發夥伴

▲▼法國賽諾菲藥廠。（圖／路透）

▲法國賽諾菲藥廠。（圖／路透）

中央社巴黎3日綜合外電報導

法國製藥巨擘賽諾菲今天表示，將以32億美元收購研發mRNA技術的合作夥伴美國基因轉譯生物科學公司。在新冠疫苗開發上落後對手的賽諾菲，決心透過新技術在市場上爭取一席之地。

法新社報導，在研發新世代COVID-19（2019冠狀病毒疾病）mRNA疫苗落後對手的法國製藥巨擘賽諾菲（Sanofi）今天宣布，已收購專門開發這項技術的美國生科公司。

賽諾菲在聲明稿中表示，將以32億美元（約新台幣893億元）買下過去攜手研發COVID mRNA疫苗的美國基因轉譯生物科學公司（Translate Bio）。

賽諾菲在2020年COVID-19疫苗研發競賽中大幅落後，對手輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）和莫德納（Moderna）使用開創性mRNA技術，在創紀錄時間內開發出疫苗。

賽諾菲6月底時表示，將投資20億歐元（新台幣665 億元），成立「卓越技術中心」，並聘雇400名員工，在美國麻州劍橋市（Cambridge）和法國中部大城里昂（Lyon）旁馬西萊圖瓦勒（Marcy-L'Etoile）的實驗室進行研發。

mRNA（信使RNA）技術透過提供人類細胞遺傳指令，製造新冠病毒表面棘狀蛋白，並訓練免疫系統辨認真正的病毒。

製造傳統疫苗的程序耗時更久，一般需要研發弱型別的病原。

一開始採取傳統途徑的賽諾菲仍努力在龐大COVID疫苗市場上爭取一席之地。歐盟藥品管理局（European Medicines Agency）7月20日才開始針對賽諾菲和英國藥廠葛蘭素史克（GSK）合作開發的COVID疫苗進行「滾動式審查」。

賽諾菲和總部位於麻薩諸塞州（Massachusetts）的基因轉譯生物科學公司合作研發mRNA疫苗，並表示將把這項新技術擴大應用到新冠病毒疫情以外。

賽諾菲執行長哈德遜（Paul Hudson）在聲明中指出：「除了疫苗之外，我們的目標是要解開mRNA在其他策略領域的潛力，例如免疫學、腫瘤學與罕見疾病。」

有這樣野心的不只賽諾菲。7月時，和美國大藥廠輝瑞（Pfizer）合作研發新冠疫苗的德國生技公司BioNTech宣布，將規劃著手透過突破性mRNA技術來試驗瘧疾疫苗。

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