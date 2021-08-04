泰國生產AZ疫苗未受干擾　阿斯特捷利康：產量符合預期

▲AZ疫苗。（圖／路透）



文／中央社記者呂欣憓曼谷專電

英國藥廠阿斯特捷利康今天表示，7月交付泰國的疫苗數量符合預期，代表過去幾個月的生產沒有受到干擾，阿斯特捷利康會和泰國夥伴暹羅生物科技合作更快速地交付疫苗。

阿斯特捷利康（AstraZeneca）公司今天發布新聞稿表示，7月已向泰國公共衛生部交貨530萬劑COVID-19 （2019冠狀病毒）疫苗，這數量符合阿斯特捷利康的預期，代表過去幾個月的生產並未受到干擾，阿斯特捷利康每個月可提供泰國500到600萬劑疫苗。

截至7月為止，阿斯特捷利康總共交付泰國1130萬劑疫苗，並透過泰國生產線開始向鄰近國家出貨。阿斯特捷利康總共要提供泰國6100萬劑疫苗。

阿斯特捷利康泰國公司總裁提格（James Teague）透過新聞稿表示，阿斯特捷利康的夥伴暹羅生物科技（Siam Bioscience）在全球製造網絡中表現優異，以滿載產能運作，並且符合最高品質標準，可能的話，阿斯特捷利康會和暹羅生物科技合作更快速地交付疫苗。

阿斯特捷利康和暹羅生物科技簽約，由阿斯特捷利康轉移疫苗生產技術，並授權暹羅生物科學集團生產疫苗。但泰國的生產進度不如預期，導致疫苗生產和交付延遲，馬來西亞、菲律賓及台灣也受影響。

泰國國家疫苗委員會（National Vaccine Committee）成員納康（Nakorn Premsri）7月14日曾表示，為對抗國內疫情，政府考慮對本地生產的AZ疫苗祭出口限制，引發疫苗保護主義疑慮。

衛生部副部長沙西（Sathit Pitutacha）接著在7月15日表示，阿斯特捷利康已向泰國提出要求，盼將承諾出貨給泰國的所有6100萬劑疫苗交貨時間，從今年12 月延後到明年5月。這批疫苗都是由阿斯特捷利康在泰國的產線製造。

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