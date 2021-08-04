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貼文「戰勝台灣」遭出征！奧恰洛夫緊急刪字…小粉紅怒刷留言

▲東京奧運,東奧桌球,奧恰洛夫。（圖／路透）

▲奧恰洛夫貼文遭出征。（圖／路透）

記者柯振中／綜合報導

台灣桌球男子團體3日面對德國隊，以2比3落敗，無緣晉級四強。事後，德國選手奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）發文致敬這場戰役，卻意外引起戰爭，只好緊急編輯貼文，避免引起爭議。

依據編輯紀錄，奧恰洛夫3日在臉書上發文，「Through to the semifinal after a very tough win against Taiwan…tomorrow…we will face Japan Let’s go Team D」， 下方充滿祝福的留言，卻意外遭到小粉紅出征，只好緊急將貼文中的「Taiwan」拿掉。

▼奧恰洛夫的IG、FB等社群媒體遭出征。（圖／翻攝奧恰洛夫IG）

▲▼奧恰洛夫的IG、FB等社群媒體遭出征。（圖／翻攝奧恰洛夫IG）

除此之外，奧恰洛夫的IG貼文中，也有網友因為「Taiwan」引起爭議，遭到小粉紅出征，在下方罵成一團，讓人看傻眼。至於Twitter上面的貼文，則沒有編輯紀錄、貼文裡沒有「Taiwan」，也沒有人出征，至於是什麼原因還要進一步查證。

德國隊晉級四強，接下來要面對的，是地主隊日本，4日即將出戰。不過這一齣意外的插曲，也讓台灣網友看傻眼。

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