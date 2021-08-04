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沒看過顧客！路旁「輪胎蓋買賣」神秘經營30年　網猜老闆身份炸了

▲▼從沒看過顧客！路旁「輪胎蓋買賣」神秘經營30年　網猜老闆身份炸了。（圖／翻攝）

▲原PO全文如上。（圖／翻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

從小看到大！新北一名網友表示，他每次經過新北大道都會看到「輪胎蓋買賣」的小發財車，但從沒看過有人消費，也沒看過老闆本人，讓他不禁疑惑「（老闆）你怎麼生活的？」，進而引起大批網友討論。

該名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，他已經40歲，但從16歲開始就看著這輛車在相同位置販賣輪胎蓋，「從沒高架到有高架道路，從雜草叢生到現在水泥叢林，從解碼棒彩虹時代情趣用品到現在剩下輪胎蓋。從沒見過老闆本人。」

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原PO表示，他從小看到大，老闆本來還有加賣情趣用品，但現在僅剩輪胎蓋，讓他擔心老闆到底如何生活，「年輕看到老的擺攤！從沒見過老闆本人，春夏秋冬！你哪去了。」

網友看完紛紛留言，「你拿走不付錢老闆就會出現了」、「早期好像還有賣手機發光天線」、「路過好幾次沒遇見老闆欸」、「真的欸，我也是看了他10年了」、「這老板應該有30年，現在應該很老了」、「這台我也是從10歲左右看到現在都25年以上了⋯以前還有看到老闆都坐躺椅在旁邊」。

許多網友開始討論老闆的身份，「其實裡面是CIA的監控站」、「那是魔鏡號」、「可能是內行人跟他打個手語，會帶去後面暗間」、「其實他是情報人員..新莊一號」、「貓啊間，內行人才知這先給錢拿號碼牌，在往巷子裡走」、「這只是老闆掩飾身份的副業，專門用來搜集情報的，我不能告訴你太多，不然會被滅口（逃」。

也有曾經消費過的網友說，「我有去光顧過耶，大概6年前去光顧，去買連king，但最近經過沒看到車了」、「我20年前跟老闆問過，叫我先付錢，90分鐘再來，我懷疑所以沒跟他買」、「朋友有去買過舊車的鋁蓋」、「老爸開舊瑞獅不見一個，在那網拍不發達時又剛好住新莊只好找他買了」。

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