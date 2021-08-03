德國奧洽洛夫賽後發文：「對戰台灣」真的是艱難的勝利

▲奧洽洛夫賽後發文稱「對戰台灣」是艱難的勝利。（圖／取自Facebook／Dimitrij Ovtcharov）

記者林彥臣／綜合報導

桌球男子團體戰台灣出戰德國， 最後以3：4惜敗，賽後德國一哥奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）不但在IG秀出與林昀儒合照，還在臉書上PO文強調，對戰台灣真的是一場艱難的勝利。

奧恰洛夫在臉書上發文表示，在半準決賽對戰台灣真是艱難的勝利（ Through to the semifinal after a very tough win against Taiwan ）明天我們將對戰日本。

▲林昀儒與奧洽洛夫賽後合照。（圖／翻攝IG）



網友在奧恰洛夫臉書留言表示，「來自台灣的祝賀，恭喜（ Congratulations & good luck from Taiwan ）」、「來自台灣的祝賀，這是一場好比賽」、「恭喜，我們看了一場好比賽（Congratulations!! We saw the real good game!）」、「恭喜你，祝你明天好運，希望台灣是被冠軍打敗（ Congrats, Dima! Good luck tomorrow Hope that Taiwan was defeated by the champion ）」、「祝你們打敗中國，並且贏得冠軍（ Wish you will defeat China and win the championship! ）」。

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