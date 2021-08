德國奧洽洛夫賽後發文：「對戰台灣」真的是艱難的勝利

▲奧洽洛夫賽後發文稱「對戰台灣」是艱難的勝利。(圖/取自Facebook/Dimitrij Ovtcharov)

記者林彥臣/綜合報導

桌球男子團體戰台灣出戰德國, 最後以3:4惜敗,賽後德國一哥奧恰洛夫(Dimitrij Ovtcharov)不但在IG秀出與林昀儒合照,還在臉書上PO文強調,對戰台灣真的是一場艱難的勝利。

奧恰洛夫在臉書上發文表示,在半準決賽對戰台灣真是艱難的勝利( Through to the semifinal after a very tough win against Taiwan )明天我們將對戰日本。

▲林昀儒與奧洽洛夫賽後合照。(圖/翻攝IG)



網友在奧恰洛夫臉書留言表示,「來自台灣的祝賀,恭喜( Congratulations & good luck from Taiwan )」、「來自台灣的祝賀,這是一場好比賽」、「恭喜,我們看了一場好比賽(Congratulations!! We saw the real good game!)」、「恭喜你,祝你明天好運,希望台灣是被冠軍打敗( Congrats, Dima! Good luck tomorrow Hope that Taiwan was defeated by the champion )」、「祝你們打敗中國,並且贏得冠軍( Wish you will defeat China and win the championship! )」。

