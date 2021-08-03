德媒轉播喊：Taiwan、Taiwanese！　林昀儒完美復仇奧恰洛夫

▲林昀儒男桌團賽再度對上宿敵奧恰洛夫。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

我國代表隊在本屆東京奧運表現相當亮眼，各國在轉播賽事或介紹時，也常常使用「Taiwan」（台灣）而非「Chinese Taipei」（中華台北）。男子桌球團體8強賽3日下午比賽時，駐德代表謝志偉3日下午也在臉書發文表示，德國球評全場都説「Taiwan ！」

我國男子桌球團體賽3日下午對上德國，林昀儒、莊智淵再度對上宿敵奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），謝志偉也在臉書發文表示，他全程守在電視螢幕前觀賽，同時也注意到，「德媒體球評全場説『Taiwan 』和『Taiwanese』（台灣人）！」

謝志偉表示，這場賽事由德國兩大公共電視台之一的ZDF進行轉播，比賽時螢幕下方的說明也顯示，「力退葡萄牙之後，Deutschland（德國）在男子團體賽最後八強中碰上Taiwan（台灣）。」

許多網友也紛紛在底下留言表示，「台灣德國都加油，我們都很有運動家精神」、「台灣及德國選手都很努力」、「世界愛台灣」、「恭喜德國進入四強賽」、「謝謝德國！台德友好！」、「給台灣英雄致上最高敬意！」

Taiwan 對Deutschland （德國）！ 德媒體球評全場説「Taiwan 」和「Taiwanese」（台灣人）！ 台灣對德國桌球團體賽進行中。 林昀儒對戰中。 德國兩大公共電視台之一的「ZDF」現場轉播中。 螢幕下的說明： 力退葡萄牙之後，Deutschland (德國）在男子團體賽最後八強中碰上Taiwan (台灣)。 * 今天排休假，看台灣比賽剛剛好。 由謝志偉粉絲頁發佈於 2021年8月3日 星期二

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