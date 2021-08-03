日本開打AZ疫苗　200萬劑優先供緊急事態6地施打

▲AZ疫苗將優先分配給目前適用「緊急事態宣言」的6都府縣。（示意圖／達志影像）

文／中央社東京3日綜合外電報導

英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗將在日本開打，日本政府首批供應約200萬劑，8月中旬起優先配送給適用「緊急事態宣言」6都府縣。

日本政府厚生勞動省7月30日決定，開放40歲以上民眾公費施打AZ疫苗，這是日本繼輝瑞（Pfizer）& BNT疫苗及美國莫德納（Moderna）疫苗後，第3個為避免疫情蔓延緊急進行「臨時接種」的疫苗。

日本讀賣新聞報導，日本行政改革擔當大臣河野太郎今天在記者會上說，AZ疫苗將優先分配給目前適用「緊急事態宣言」的6都府縣。日本政府首批供應約200萬劑，原則上從8月中旬後開始配送。

厚生勞動省日前將AZ疫苗納入公費接種的「臨時接種」疫苗，原則上僅供40歲以上民眾接種。由於國外曾發生極罕見的AZ疫苗接種後血栓病例，讓日本過去一段時間都沒有使用AZ疫苗。

日本放送協會（NHK）報導，總計近200萬劑的AZ疫苗將從8月16日到9月，分別配送給東京都、神奈川縣、千葉縣、埼玉縣、大阪府及沖繩縣。

各地配送劑量都不同，東京都可拿到約57萬9500劑、神奈川縣39萬600劑、大阪府35萬7900劑、千葉縣30萬5600劑、埼玉縣25萬8700劑，及沖繩縣5萬8000劑。

非屬上述6都府縣的其他道府縣，最多可拿到1000劑AZ疫苗，加總這一波全日本47個都道府縣將拿到約200萬劑。

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