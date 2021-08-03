　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本開打AZ疫苗　200萬劑優先供緊急事態6地施打

▲▼ 日本,新冠疫苗。（圖／達志影像）

▲AZ疫苗將優先分配給目前適用「緊急事態宣言」的6都府縣。（示意圖／達志影像）

文／中央社東京3日綜合外電報導

英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗將在日本開打，日本政府首批供應約200萬劑，8月中旬起優先配送給適用「緊急事態宣言」6都府縣。

日本政府厚生勞動省7月30日決定，開放40歲以上民眾公費施打AZ疫苗，這是日本繼輝瑞（Pfizer）& BNT疫苗及美國莫德納（Moderna）疫苗後，第3個為避免疫情蔓延緊急進行「臨時接種」的疫苗。

日本讀賣新聞報導，日本行政改革擔當大臣河野太郎今天在記者會上說，AZ疫苗將優先分配給目前適用「緊急事態宣言」的6都府縣。日本政府首批供應約200萬劑，原則上從8月中旬後開始配送。

厚生勞動省日前將AZ疫苗納入公費接種的「臨時接種」疫苗，原則上僅供40歲以上民眾接種。由於國外曾發生極罕見的AZ疫苗接種後血栓病例，讓日本過去一段時間都沒有使用AZ疫苗。

日本放送協會（NHK）報導，總計近200萬劑的AZ疫苗將從8月16日到9月，分別配送給東京都、神奈川縣、千葉縣、埼玉縣、大阪府及沖繩縣。

各地配送劑量都不同，東京都可拿到約57萬9500劑、神奈川縣39萬600劑、大阪府35萬7900劑、千葉縣30萬5600劑、埼玉縣25萬8700劑，及沖繩縣5萬8000劑。

非屬上述6都府縣的其他道府縣，最多可拿到1000劑AZ疫苗，加總這一波全日本47個都道府縣將拿到約200萬劑。

►東大研究證實：Delta變種更容易「引發症狀」！
►美突破性感染機率揭曉！70%成人打疫苗　單日確診繼續飆超越去年
►南韓發現2例Delta+病毒！皆完成「2劑AZ疫苗接種」　恐降低疫苗防護力

宇宙人外信：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

吸濕排汗乾爽舒適，PUMA夏季機能服超值組（1組7件）特價2980元

ET快訊
超猛！林昀儒比3項目「9天12戰」　可獲950萬國光獎金
快訊／只花3元幸運中百萬！　雲端發票專屬獎中獎清冊出爐
快訊／女滿身血躺加油站廁所送醫亡！現場有一把刀　夫崩潰認屍
「卧槽」羽球女雙被投訴！陸網嗆南韓輸不起　拋2字解釋
桌球教父交棒！　莊智淵：林昀儒讓世界看見台灣
颱風「逼近台灣海峽」機率高　3種預測路徑出爐
快訊／開放內用首日　台北101員工確診緊急閉館
決勝點落敗可惜了！莊智淵自責失誤多　教練回應排點想法
台中這2家手搖飲遭開罰！　大冰塊生菌數超標160倍
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

東奧百米最速男「找到失散25年父親」　爸賽前1句話成奪金關鍵！

黎巴嫩大爆炸1周年！「奇蹟寶寶」喬治1歲了　母親淚撐：為孩子堅強

德媒轉播喊：Taiwan、Taiwanese！　林昀儒完美復仇奧恰洛夫

日本開打AZ疫苗　200萬劑優先供緊急事態6地施打

波蘭啤酒氾濫！平均年喝136公升　酒精消費量歐洲之最

拼命打工存東奧旅費！　澳正妹選手闖200ｍ決賽驚呼Holy sh*t

中國羽球「卧槽」女雙慘了！南韓羽協震怒　正式提出投訴

越南確診數破16萬　第3例台灣人染疫身亡

金正恩先提議「恢復聯絡頻道」！開出拜金會條件　美韓軍演成關鍵

印度一姐辛度奪銅歸國！「超甜」行程曝光　總理莫迪被罵了

英國跳水王子湯姆戴利「場邊打毛線」反差萌　「為金牌織保護套」..在飛機上.選手村都在織！

三寶駕駛臨時停車「插在騎樓中」　還沒留電話！店家：怎麼做生意

白俄選手得罪教練被逼棄權回國　機場拒登機！波蘭啟動庇護程序

大卡車盲彎處「跨越雙黃線」超車　駕駛驚險閃過！乘客嚇：太恐怖

小S發文挺戴資穎..「國手2字」遭出征　丟了代言她無奈：讓我靜一靜好嗎？

羽球賽場下選手們都是好朋友！ 網見「戴資穎大合照」讚：好可愛

手速好快！父女比切糖果爸完勝　瞬間顆顆落下網讚：聲音超療癒

五倍券擬上路...鄭麗文籲普發現金 怒嗆蘇回到良心：百姓快活不下去

戴資穎些微差距惜敗！拿下銀牌 網看3局纏鬥讚：台灣以妳為榮

戴資穎姊姊狂想「凱旋慰勞套餐」　喊話永遠是100分！準備餵撐小戴

東奧百米最速男「找到失散25年父親」　爸賽前1句話成奪金關鍵！

黎巴嫩大爆炸1周年！「奇蹟寶寶」喬治1歲了　母親淚撐：為孩子堅強

德媒轉播喊：Taiwan、Taiwanese！　林昀儒完美復仇奧恰洛夫

日本開打AZ疫苗　200萬劑優先供緊急事態6地施打

波蘭啤酒氾濫！平均年喝136公升　酒精消費量歐洲之最

拼命打工存東奧旅費！　澳正妹選手闖200ｍ決賽驚呼Holy sh*t

中國羽球「卧槽」女雙慘了！南韓羽協震怒　正式提出投訴

越南確診數破16萬　第3例台灣人染疫身亡

金正恩先提議「恢復聯絡頻道」！開出拜金會條件　美韓軍演成關鍵

印度一姐辛度奪銅歸國！「超甜」行程曝光　總理莫迪被罵了

武俠大逃殺《永劫無間》公測時間確定　全新武器、妖刀姬新造型登場

雙北內用第一天「人潮直擊」！白石湖餐飲業：3字中1字全桌打折

超商獨賣！茶湯會「觀音拿鐵」變身雪糕　限時「第2件6折」開吃

味全龍高雄大戰富邦悍將 　因雨整理場地延後開打

蝦米？！迷途老人竟是通緝犯　南警暖心帶領走完法律程序

美國「體操女王」拜爾絲戰勝心魔　平衡木復出奪銅牌超感動

雨神來襲！洲際球場下大雨　象獅之戰延後開打

好幸運！雲端發票多一步設定　這期一人實拿千萬8／6自動進帳

裕日車7月銷量月增超過50％　下半年推「重量級新車」搶攻豪華市場

歐陽倫晉升新手爸又出書！　曝和許光漢曾是「咖啡廳同事」

國際熱門新聞

中國羽球「卧槽」女雙慘了！南韓羽協震怒投訴

決賽「射中別人的靶」慘淘汰！他表憤怒

東奧落跑選手流浪時「睡廢車、有人請吃飯」

英警告「超級變異株」：現有疫苗全失效

辛度奪銅歸國行程曝光　總理被罵了

讓小戴爆哭！辛度備戰奧運3個月不用手機

白俄女選手「拒回國」獲發人道簽證

奧運精神！東奧選手場邊暖舉超惹淚

日本小隻馬「體操女王奪銅」撞臉蔡依林

荷蘭跑將早上1500m摔倒　晚上5000m摘金

5寶爸後悔沒打疫苗　死前傳訊未婚妻

起跳瞬間失誤！跳水女將「雙手扭曲」前撲落水尬拿0分

15歲少女車震突心臟病發！　26歲男嚇傻急送醫

上解剖課驚見「朋友大體」！醫學生當場崩潰

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

叫「俊傑家宇」免費吃龍蝦

只有今天！名字有「這字」手搖飲免費喝

赴東奧執法被官員當空氣　台灣裁判倒貼防疫好心酸

台正妹「東奧爭光」日薪低到嚇人　向中華奧會、體委會求助被拒

小S遭品牌火速切割！大陸代言宣布終止合作

低壓生成！今晚可能變盧碧颱風

新北某醫院爆群聚「只出不進」　衛生局預告：明確診+5

北市知名「建宏牛肉麵」結束營業

蔡依林慘遭陸網出征！轉PO戴資穎被批辱華

戴資穎IG限動129字曝真實心聲　「本來連牌都不想看一眼」

王齊麟上過黑男頻道配對！親曝喜歡女生類型

他怨1922簡訊收61元　網揭多打6數字

五倍券9月登場　唯獨一族群不需拿現金換券

空軍少校總統府下跪陳情畫面曝！督察長帶回輔導

小戴9年前文被翻出！萬人轟動：太可愛

更多

最夯影音

更多
英國跳水王子湯姆戴利「場邊打毛線」反差萌　「為金牌織保護套」..在飛機上.選手村都在織！

英國跳水王子湯姆戴利「場邊打毛線」反差萌　「為金牌織保護套」..在飛機上.選手村都在織！
三寶駕駛臨時停車「插在騎樓中」　還沒留電話！店家：怎麼做生意

三寶駕駛臨時停車「插在騎樓中」　還沒留電話！店家：怎麼做生意

白俄選手得罪教練被逼棄權回國　機場拒登機！波蘭啟動庇護程序

白俄選手得罪教練被逼棄權回國　機場拒登機！波蘭啟動庇護程序

大卡車盲彎處「跨越雙黃線」超車　駕駛驚險閃過！乘客嚇：太恐怖

大卡車盲彎處「跨越雙黃線」超車　駕駛驚險閃過！乘客嚇：太恐怖

小S發文挺戴資穎..「國手2字」遭出征　丟了代言她無奈：讓我靜一靜好嗎？

小S發文挺戴資穎..「國手2字」遭出征　丟了代言她無奈：讓我靜一靜好嗎？

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面