越南確診數破16萬　第3例台灣人染疫身亡

▲越南4月下旬出現最新一波COVID-19本土疫情，迄今確診數已經突破16萬人。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者陳家倫河內3日專電

越南平陽省65歲陳姓台商在確診COVID-19後，於昨天下午病逝。這是目前已知個案中，第3名在越南染疫死亡的台灣人。駐胡志明市辦事處已協助家屬處理後續事宜。

與陳姓台商熟識的越南平陽省台商尤世志表示，陳姓台商7月中旬在醫院篩檢發現確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）隨即前往集中隔離，在出現明顯症狀後被轉至醫院治療，再來被轉到野戰醫院收治直至昨天下午病逝。

尤世志說，陳姓台商在隔離、治療期間曾經數度失去聯繫，他猜測應該是手機沒電又無法即時充電所致，因此身邊的朋友很難給予立即協助。平陽省現在疫情很嚴重，台商必須做好自保。

駐胡志明市辦事處表示，已經協助出具處理陳姓台商後事所需文書，並呼籲身處疫情熱點的台商務必做好防疫，若確診一定要通報辦事處或所在省市的台灣商會並前往就醫，以免延誤治療。

越南4月下旬出現最新一波COVID-19本土疫情，迄今確診數已經突破16萬人，其中又以台商主要聚集的越南南部疫情最為嚴重，在越南的7萬台灣人中約有8成在此工作、生活。

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