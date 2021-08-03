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波蘭啤酒氾濫！平均年喝136公升　酒精消費量歐洲之最

▲波蘭。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲波蘭人是歐洲啤酒消費量最高的社會群體。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash；下同）

記者胡至欣／整理報導

歐洲是啤酒消費量最高的大陸，而波蘭則是歐洲啤酒消費量的領導者。雅捷隆研究所（Jagiellonian Institute）最新研究指出，15歲以上的波蘭人平均每年喝136公升啤酒，相當於272個罐裝啤酒和超過5公斤的乙醇。

根據《Polsat News》報導，雅捷隆研究所分析波蘭酒精消費模式的演變，發表標題為「波蘭啤酒氾濫」（Poland flooded with beer）的報告。數據顯示，啤酒使波蘭人平均每年消耗5.34升純酒精，而烈酒3.7升，葡萄酒和蜂蜜酒則不到0.8升。約55%的波蘭人一邊喝啤酒一邊消耗乙醇，這也是波蘭過去25年酒精消耗量增加的原因。

該報告稱，波蘭人以危險和有害的方式喝啤酒；他們喝的是劣質、廉價及烈性啤酒。在波蘭生產啤酒的外國公司供應波蘭市場大部分啤酒，而精釀啤酒廠僅佔啤酒市場的3.5%。研究作者表示，波蘭人增加酒精消費的因素是它的廣泛供應、缺乏對啤酒的法律定義、低消費稅、啤酒產量的增加，以及對不道德廣告的同意。

作者補充說道，大多數波蘭人並不認為啤酒是酒精，他們將酒精與烈酒畫上等號，只有46%的成年人認為啤酒是酒精。尤其是啤酒廠商在營造吸引力和娛樂氛圍方面付出很多努力，有效地隱藏了飲酒會導致肝損傷、糖尿病和肥胖症等所有消極方面。因此，出現了一種危險的情況，啤酒醉成為一種歸屬感的表達，喝低度酒精，尤其是啤酒，被視為完全無害的消磨時間的方式。

▲cheers,beer,啤酒,乾杯。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲15歲以上的波蘭人平均每年喝136公升啤酒。

該報告的作者建議導入一個明確的啤酒定義（指定標準），這將導致從市場上淘汰低品質及高酒精度的啤酒；此外，還要根據乙醇的數量，對所有類型的酒精飲料徵收消費稅，進而增加啤酒（為乙醇主要載體）的稅收負擔。

雅捷隆研究所還強調，需要修改關於酒精飲料廣告許可的法律，確保廣告符合道德原則，以充分保護弱勢群體，尤其是兒童和青少年；同時，也對未來與現在的父母進行教育，培養他們對年輕人喝啤酒的警覺性，展開保護傘，防止未成年人開始喝啤酒。

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