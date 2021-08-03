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印度一姐辛度奪銅歸國！「超甜」行程曝光　總理莫迪被罵了

▲▼ 印度羽球一姐辛度（PV Sindhu）。（圖／達志影像／美聯社）

▲是印度史上第一位獲得2枚個人奧運獎牌的印度女性。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

印度羽球一姐辛度（PV Sindhu）在東奧女單賽事奪得銅牌，更給予戴資穎溫暖擁抱，感動許多人。而辛度的亮眼表現也在印度掀起熱烈討論，預計3日返國後與總理莫迪會面，依據她父親的說法，其中一個行程就是要一起吃冰淇淋。但這引來部分網友不滿，因為吃冰淇淋對身體不好。

綜合半島電視台等外媒報導，辛度在東京奧運羽球女單賽事擊敗中國選手何冰嬌，奪得銅牌，摘下生涯個人第2枚奧運獎牌。成功為國爭光的她預計3日返回印度，將與總理莫迪（Narendra Modi）會面。

▲▼ 印度選手辛度,Pusarla Venkata Sindhu,PV Sindhu。（圖／達志影像／美聯社）

其實早在7月中旬，莫迪就曾與辛度一家聊過，談及羽毛球選手飲食相關議題，更提問能否想吃什麼就吃什麼，包括她喜歡的冰淇淋；當時辛度就說，因為體重控制的關係，食物挑選有限制，而莫迪承諾，要在比賽結束後一起來吃冰淇淋。在一次訪問之中，她曾提到，其實不只是想吃冰淇淋，「還想做很多其他的事情，多花點時間和家人一起，也許是去度假，放鬆一下。」

隨著辛度為印度奪下銅牌，莫迪就在推特表示，「我們都為辛度的出色表現感到高興，她是印度的驕傲，也是我們最傑出的奧運選手之一。」此外，她父親拉瑪納（PV Ramana）也向媒體透露，因為之前莫迪的邀約，所以她歸國後的其中一個行程，就是和莫迪一起吃冰淇淋。

不過這卻讓印度部分網友感到不滿，直說「冰淇淋對身體健康不好，但總理卻要吃冰淇淋，而不是其他健康食物，這證明了莫迪政府沒辦法做出正確決定」、「我們還能從總理那裡期待什麼呢」。

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