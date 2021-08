印度一姐辛度奪銅歸國！「超甜」行程曝光　總理莫迪被罵了

▲是印度史上第一位獲得2枚個人奧運獎牌的印度女性。(圖/達志影像/美聯社)

印度羽球一姐辛度(PV Sindhu)在東奧女單賽事奪得銅牌,更給予戴資穎溫暖擁抱,感動許多人。而辛度的亮眼表現也在印度掀起熱烈討論,預計3日返國後與總理莫迪會面,依據她父親的說法,其中一個行程就是要一起吃冰淇淋。但這引來部分網友不滿,因為吃冰淇淋對身體不好。

綜合半島電視台等外媒報導,辛度在東京奧運羽球女單賽事擊敗中國選手何冰嬌,奪得銅牌,摘下生涯個人第2枚奧運獎牌。成功為國爭光的她預計3日返回印度,將與總理莫迪(Narendra Modi)會面。

其實早在7月中旬,莫迪就曾與辛度一家聊過,談及羽毛球選手飲食相關議題,更提問能否想吃什麼就吃什麼,包括她喜歡的冰淇淋;當時辛度就說,因為體重控制的關係,食物挑選有限制,而莫迪承諾,要在比賽結束後一起來吃冰淇淋。在一次訪問之中,她曾提到,其實不只是想吃冰淇淋,「還想做很多其他的事情,多花點時間和家人一起,也許是去度假,放鬆一下。」

