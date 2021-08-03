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G奶主播示範居家運動！胸前巨乳超緊繃　網秒暴動：眼神無法移開

記者張方瑀／綜合報導

受到疫情封城影響，許多人無法外出運動，加上奧運掀起的運動潮，日本《東京電視台》女主播就直接在節目上，帶著觀眾一起進行居家運動，沒想到身材火辣的主播卻意外成為焦點，日本網友歪樓，「眼睛無法從巨乳移開。」

▲▼日本主播鹽地美澄。（圖／翻攝自IG／misumi.shiochi.official）

▲▼日本主播鹽地美澄。（圖／翻攝自IG／misumi.shiochi.official

▲▼日本主播鹽地美澄。（圖／翻攝自IG／misumi.shiochi.official）

《東京電視台》的《よじごじDays》節目請來主播鹽地美澄（塩地美澄，しおちみすみ）穿著運動服，替觀眾示範一系列在家中就可進行的運動，包含拉筋伸展、簡單地板動作等，讓大家能夠改善居家辦公後運動不足的問題。

▲▼日本主播鹽地美澄。（圖／翻攝自IG／misumi.shiochi.official）

▲▼日本主播鹽地美澄。（圖／翻攝自IG／misumi.shiochi.official）

▲▼日本主播鹽地美澄。（圖／翻攝自IG／misumi.shiochi.official）

結果鹽地美澄的有料身材，讓日本網友全部歪樓，「眼光完全無法從胸部移開」、「攝影師也太會抓角度」、「是故意找她來示範嗎」、「我願意跟她一起運動」、「確定這是有益身心健康的節目？」

現年39歲的鹽地美澄有著165公分、G罩杯的高挑火辣身材，出身自北海道的她，事實上，她先前就曾拍過寫真集《look forward》，並在裡面穿著胸前鈕扣敞開的主播服裝，十分性感火辣。目前預計8日在東京舉辦攝影會，團體票價50分鐘為1萬5000日圓。

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