怕台灣成「明日香港」！　彭博：安倍晉三挺台象徵日本政策大轉向

▲日媒指出，前日本首相安倍晉三在「台美日國會議員戰略論壇」中表示，不能讓台灣步上香港的後塵。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

《彭博社》引述日本TBS電視台報導稱，日本前首相安倍晉三卸任前為了不破壞與中國的關係，一直巧妙地避免向台灣示好，但現在，他加入許多日本議員的行列，呼籲日本給予台灣更多支持，以免「今日香港、明日台灣」的口號成真。

根據《彭博社》報導，安倍晉三在長期擔任首相期間，巧妙地避免向台灣示好，就怕破壞了對中關係，然而，現在他轉而公開挺台，呼籲對台灣給予更多支持。日本TBS報導，上周日本部分議員與台灣、美國的民意代表舉行「台美日國會議員戰略論壇」視訊會議，共同討論關心議題，安倍在會中表示，日本不能讓香港的事情發生在台灣。

報導稱，安倍挺台象徵著日本政府在回應中國政府打壓香港、增加台海的軍事活動方面，出現了更大的政策轉變。安倍長期的左右手、現任副首相麻生太郎，上月在一次會議中表示，日本不得不在危機發生時，與美國合作保衛台灣。此言論引發了北京方面的譴責。

日本防務官員和多名國會議員表示，中國政府試圖壓制香港的民主反對派，國際社會對此表示抗議，但北京卻置若罔聞，這加劇了日本政府的對類似行動發生在台灣的擔憂。前防衛大臣、執政黨議員長島昭久說，「原因是中國的態度，到目前為止，我們期望中國意圖良善，所以我們沒有說出挑釁的話。」

另外，包含日本首相菅義偉首次訪美與拜登發表的日美聯合聲明與七國集團（G7）峰會公報中，都明確提及台灣，此後日本越來越關注台灣問題，國防部年度白皮書提到，有必要對中美環繞台灣的潛在衝突產生危機感。同時，安倍晉三胞弟、現任日本防衛省大臣岸信夫6月份也向《彭博社》表示，日本當局認為日本的安全與台灣這個島嶼直接相關。

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